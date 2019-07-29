В Минобороны РФ рассказали, как инструкторы США готовят боевиков в Сирии

Москва, 29 июля. Инструкторы армии США ведут подготовку крупного вооруженного формирования боевиков «Магавир ас-Саура» в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Рудского, численность этой группы для «Армии арабских племен» уже достигает 2,7 тысячи человек.

«Часть боевиков, прошедших подготовку, перебрасывается вертолетами США в Заевфратье, — рассказал представитель Минобороны РФ. — Наиболее подготовленные диверсанты отправляются на подконтрольные правительству территории для дестабилизации обстановки, диверсий, уничтожения объектов нефтегазовой инфраструктуры, терактов».

Такие группы уже замечены в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что мирные жители деревни Аль-Зер в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли в результате удара авиации западной коалиции США.