Эксперты рассказали девушкам, как вести себя на первом свидании

Москва, 29 июля. Специалисты дали несколько советов для девушек, как правильно вести себя во время первого свидания.

В первую очередь, эксперты рекомендуют не забывать об искренней улыбке и спокойствии на встрече.

«Избавьтесь от страха. Излишняя «накрутка нервов» — вам не помощница», — передает Planet Today.

Особое внимание специалисты советуют уделить внешнему виду. Так, по их словам, не стоит перебарщивать с косметикой и парфюмом, поскольку представители сильного пола, как правило, ценят естественность. При выборе наряда они рекомендуют отдать предпочтение легкой и комфортной одежде, которая выгодно подчеркнет достоинства фигуры.

Согласно правилам этикета, место для встречи обычно выбирает девушка. Однако, если инициативу в этом вопросе взял на себя молодой человек, специалисты советуют проверить, безопасно ли выбранное место, насколько оно удалено от города и от людей.

Во время свидания эксперты рекомендуют вести себя естественно и не стараться кому-либо подражать. Стоит также избегать разговоров на неловкие и тяжелые темы, а также не вспоминать о предыдущих отношениях.

«Кстати, не лишним будет и дать возможность поговорить вашему молодому человеку. Вы ведь пришли узнать больше про него, чем выложить все о себе», — рассказали специалисты.

После первой встречи они рекомендуют не стесняться делать первый шаг и самой звонить понравившемуся парню или отправлять ему сообщения.

«Мужчинам так же присущи стеснение и робость», — напомнили эксперты.

Ранее американские социологи из университета города Азуса рассказали об интересном факте. Оказалось, что треть девушек ходит на свидания с мужчинами ради бесплатного ужина, а вовсе не из-за желания провести вечер в хорошей компании. По словам исследователей, к таким встречам прибегает особый тип женщин. Они обладают определенными негативными качествами, а именно – психопатией и нарциссизмом.

Социологи также отметили, что среди мужчин тоже есть представители, которых интересуют «бесплатные ужины», однако исследований на эту тему еще нет.