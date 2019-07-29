Мэр Чебоксар вспомнил о Тарасе Бульбе после устроенного сыном ДТП

Чебоксары, 29 июля. Мэр Чебоксар Алексей Ладыков признался, что иногда он хочет поступить в отношении своего сына, как Тарас Бульба. Об этом он заявил после того, как полиция задержала сына чиновника, который устроил ДТП и скрылся с места происшествия.

«Не скрою, бывают моменты, когда возникает желание поступить как Тарас Бульба, но в итоге остается только констатировать, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — пишет Ладыков на своей странице в Instagram.

Градоначальник отметил, что причиной аварии стала «преступная, экстремальная и патологическая безответственность» его отпрыска, чему нет никакого оправдания.

На прошлой неделе сын мэра Чебоксар Олег Ладыков, управляя Audi, врезался в ограждение на трассе в Чувашии, а затем столкнулся с машиной «УАЗ-3909». После этого он покинул место происшествия, однако уже через два дня был задержан.

Отметим, что Олег Ладыков уже не в первый раз имеет проблемы с законом. В феврале он избил одного из гостей на дне рождения своей подруги, а когда его задержали, напал на полицейского. В результате суд приговорил сына чиновника к одному году и четырем месяцам лишения свободы условно.

В мае Ладыков-младший, управляя Volkswagen Polo, совершил лобовое столкновение с автомобилем «LADA Kalina». При столкновении пострадали оба водителя. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения, при этом не имеет при себе водительских прав. При этом во время задержания Олег Ладыков и его друзья попытались устроить драку с полицейскими.