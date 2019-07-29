Продажи легковых машин в мире сократились почти на 7%

Москва, 29 июля. Мировой автомобильный рынок снизился на 6,6% до 45 млн единиц по итогам первых шести месяцев 2019 года. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании LMC Automotive, которые приводят аналитики агентства «АвтоСТАТ».

Динамика продаж машин на мировом рынке в июне также отрицательная. Согласно полученным данным, за месяц удалось продать почти 7,5 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. Этот показатель на 6,4% ниже, чем было зафиксировано за аналогичный период в минувшем году.

Годовой уровень продаж по итогам первого полугодия составил чуть ниже 90 млн автомобилей. Лидирующее позиции по продажам новых машин занимают Китай, где за шесть месяцев продали 12 млн авто. На второй строчке расположилась Америка с показателем около 8,5 млн реализованных транспортных средств.

В странах Западной Европы купили 8,7 млн единиц автомобилей, а в Восточной Европе продажи упали на 7,3% до 1 млн 982 тыс. машин. Также продажи пошли на спад и в Южной Америке (1 млн 491 тыс. реализованных машин).

Согласно данным экспертов, российский автомобильный рынок сократился на 2,4%. Однако, стоит отметить, что в июле возобновили государственные программы стимулирования спроса, которые должны вернуть его к существенному росту во втором полугодии текущего года.

Напомним, ранее Китай принял решение поставлять в Россию поддержанные авто. Это никак не повлияет на отечественный внутренний рынок, поскольку транспортные средства из Поднебесной спросом в нашей стране не пользуются, уверен партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт и автообозреватель на «ВЕСТИ FM» Игорь Моржаретто. В комментарии Федеральному агентству новостей он отметил, что в РФ достаточно хорошо сформировался рынок вторичных авто, поэтому появление одного нового игрока ничего не изменит.