Эксперт объяснил, почему новый глава Нацразведки США рискует не сработаться с Трампом

Президент США Дональд Трамп собирается выдвинуть члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем микроблоге в Twitter.

«Я рад сообщить, что многоуважаемый конгрессмен от Техаса Джон Рэдклифф будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки. Бывший прокурор США Джон [Рэдклифф] станет руководителем и будет вдохновлять величие страны, которую он любит», — написал президент США.

Трамп пытается подобрать людей, которые будут ему лояльны, однако новый глава Нацразведки США рискует не сработаться с ним, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.

«Политический стиль управления Трампа довольно специфичен. Не каждый человек может приспособиться к нему. Для Трампа свойственен стиль не политического управленца, а больше бизнес-менеджера большой транснациональной корпорации. Поэтому он подбирает людей под себя, делая их своими ставленниками. Но при этом не все люди срабатываются с Трампом. Не факт, что Рэдклифф уживется с Трампом, насколько бы ни был он лояльным к главе США. Для Трампа свойственно и кумовство. Это видно на примере того, как он проталкивает Иванку Трамп. Поэтому для Трампа тут ничего сверхъестественного нет», — объяснил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Для таких ведомств, как Пентагон, Госдепартамент и Национальная разведка, являющихся столбами американской политики, свойственна инертность, поясняет Блохин.

«Что-либо изменить в них довольно сложно. Скорее всего изменится тот человек, который приходит. Это организации, которые действуют с устоявшимися нормами и традициями, а менять их вряд ли кому-то под силу», — считает эксперт.

Нынешний руководитель Национальной разведки — Дэн Коутс — уйдет с этого поста 15 августа, добавил Трамп.

Ранее американские СМИ заявляли о том, что Трамп намерен уволить действующего директора ведомства. Отмечалось, что Коутс за два года своего руководства нацразведкой неоднократно вступал в спор с Трампом по основным вопросам безопасности страны.