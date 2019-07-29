Минобороны РФ назвало фейками «Белых касок» заявления об ударах ВКС РФ в Сирии

Москва, 29 июля. В Минобороны России заявили о развязанной дезинформационной кампании по дискредитации действий России в Идлибе, в частности, о голословных обвинениях в ударах российской авиации по рынку Аль-Халь.

Начальник Главного оперативного управления генштаба генерал-полковник Сергей Рудской подчеркнул, что российская авиация наносит удары только по заранее разведанным целям, «положения перепроверяются как минимум по трем независимым каналам, а все удары носят исключительно точечный и прицельный характер».

Кроме того, в Минобороны РФ выразили сожаление о том, что представители международных организаций, власти и СМИ западных стран «становятся жертвами легко проверяемых фейков».

Он напомнил, что российскую авиацию обвинили в нанесении ударах по гражданским объектам в зоне деэскалации Идлиб 22 июля. При этом в качестве источника информации была указана одиозная организация «Белые каски». Сирийская обсерватория по правам человека заявила об обстреле рынка Аль-халь российскими ВКС, в результате чего якобы погибли десятки человек.

В Национальном центре управления Минобороны РФ представили опровержения этой информации: съемки зданий рынка со спутника, съемки с российских беспилотных летательных аппаратов и видеосъемки, на которых видно, что рынок цел и функционирует в обычном режиме.

«Российская авиация 22 июля в данном районе не применялась и не летала», — подчеркнул Рудской.

Он также указал на то, что все голословные обвинения в адрес России основаны на лжи структур, многократно уличенных в провокациях и сотрудничестве с террористами.