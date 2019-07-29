Сторонники «новой церкви» попытались захватить храм УПЦ в Волынской области

Киев, 29 июля. Сторонники так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ) попытались захватить находящийся в ведении Украинской православной церкви (УПЦ) храм Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный в селе Сусваль Волынской области. Кроме того, представители ПЦУ предприняли попытки сорвать богослужение, приуроченное к празднику Крещения Руси, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

Литургия в храме Рождества Пресвятой Богородицы проходила 28 июля. Во время богослужения в храм вошли неизвестные мужчины, некоторые из которых, по словам представителей УПЦ, находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Доставленные из разных мест и возглавляемые несколькими «священниками» новосозданной структуры «ПЦУ», они имели конкретную задачу — сорвать праздничное богослужение и спровоцировать очередной захват храма в этот святой для всего Восточного православия день», — говорится в сообщении информационно-просветительский отдела канонической церкви.

Также в УПЦ рассказали, что последователи ПЦУ заблокировали вход в храм. Однако члены сообщества УПЦ, группу которых возглавил архиерей митрополит Владимир-Волынский Владимир, смогли погасить конфликт.

В канонической церкви отметили, что храм в селе Сусваль является памятником архитектуры. Как сообщили представители УПЦ, нынешний настоятель храма отец Богдан Гнатюк подписал договор по сохранению данной святыни. Сейчас Минкульт Украины пытается задокументировать аналогичные договоренности с ПЦУ.

В УПЦ подчеркнули, что все это создает «прецедент, который углубляет противостояние» в православной среде. Кроме того, каноническая церковь рассматривает действия сторонников ПЦУ в священный праздник как попытку распространения ненависти и вражды в обществе.

Ранее в УПЦ подсчитали, сколько храмов удалось захватить сторонникам «новой церкви». Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний рассказал, что каноническая церковь зафиксировала более 80 рейдерских захватов, совершенных представителями ПЦУ.

Напомним, после государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году, пятый президент страны Петр Порошенко начал продвигать идею создания новой церкви, не связанной с каноническим Московским патриархатом. В конце 2018 года в стране создали так называемую «Православную церковь Украины», которая объединила такие раскольнические организации, как Киевский патриархат и Украинская автокефальная церковь.

В январе 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии «митрополиту» Епифанию, который был объявлен главой ПЦУ. Московский патриархат назвал этот томос ничтожным, разорвав молитвенное общение с Константинополем. Отметим, что ПЦУ не признана ни одной поместной церковью. А юридический отдел Украинской православной церкви подал в суд иск о незаконности регистрации ПЦУ.