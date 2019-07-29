В Госдуме предложили не лишать сомневающихся россиян права на бумажный паспорт

Граждане, которые сомневаются в замене бумажного паспорта на электронный, должны иметь право сохранить документ. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 85% россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта, при этом 59% респондентов заявили о неготовности оформить такой документ. Среди опасений указываются его ненадежность и возможные сбои в системе и базе данных, возможная утечка третьим лицам. Кроме того, часть участников исследования предположила, что не все и не везде смогут пользоваться таким документом.

«Если по истечении пяти-десяти лет люди увидят, что использование таких систем безопасно, то, на мой взгляд, они будут чувствовать необходимость и потребность по упрощению получения тех или иных услуг. Например, почти все наши пенсионеры уже пользуются пенсионными кредитными картами. А раньше почти каждому пенсионеру пенсию приносил на дом почтальон или он сам приходил за ней в отделение. Попробовав, граждане почувствуют, что это удобно, что это заменяет несколько документов», — заявила Бессараб.

Член фракции «Единой России» обратила внимание, что таким образом она сама стала активным пользователем портала госуслуг.

«Мне удобно через портал оплачивать штрафы, заказывать те или иные услуги. Например, не так давно я заказала международное водительское удостоверение. Как постоянный пользователь, я вижу, что это абсолютно безопасно», — рассказала парламентарий.

У каждого сомневающегося в надежности электронного документа должна быть возможность сохранить бумажный, отметила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Если человек хочет носить с собой папку документов — это его право. Пусть носит. Сомневающимся гражданам необходимо оставить возможность бессрочного пользования бумажным пакетом документов, особенно если речь идет о пожилых людях», — указала депутат.

Она добавила, что прогресс уже не остановить.

«На сегодняшний день мы двигаемся хорошо. Информационные технологии, цифровая экономика — это как раз те направления, в которых Россия идет на уровне передовых европейских стран. Например, мы шестые по пользованию интернет-технологиями, по обеспеченности линиями Интернет. У нас 80% населения пользуется интернет-сетью — как это не применять?» — рассказала Бессараб.

Парламентарий заявила о необходимости обеспечения безопасности при переходе на электронный документооборот.

«Вопросы безопасности нельзя откладывать, их необходимо решать здесь и сейчас, сразу при возникновении каких-то сомнений. Если мы не успеваем с безопасностью, тогда нужно задержать и выдачу. Ошибки здесь не должно быть», — подытожила Бессараб.

Как сообщалось ранее, электронные паспорта гражданина Российской Федерации начнут выдавать в Москве. И уже к 2022 году на территории России полностью прекратится выдача бумажных паспортов.

В электронном документе, помимо стандартной информации, будут содержаться дополнительные сведения, а именно: миграционный учет, водительские права, СНИЛС, ИНН, электронная подпись и данные банковских карт. Эта информация будет находиться на чипе.