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В Госдуме предложили не лишать сомневающихся россиян права на бумажный паспорт

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В Госдуме предложили не лишать сомневающихся россиян права на бумажный паспорт

Граждане, которые сомневаются в замене бумажного паспорта на электронный, должны иметь право сохранить документ. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучила депутат Госдумы Светлана Бессараб. 

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 85% россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта, при этом 59% респондентов заявили о неготовности оформить такой документ. Среди опасений указываются его ненадежность и возможные сбои в системе и базе данных, возможная утечка третьим лицам. Кроме того, часть участников исследования предположила, что не все и не везде смогут пользоваться таким документом.

«Если по истечении пяти-десяти лет люди увидят, что использование таких систем безопасно, то, на мой взгляд, они будут чувствовать необходимость и потребность по упрощению получения тех или иных услуг. Например, почти все наши пенсионеры уже пользуются пенсионными кредитными картами. А раньше почти каждому пенсионеру пенсию приносил на дом почтальон или он сам приходил за ней в отделение. Попробовав, граждане почувствуют, что это удобно, что это заменяет несколько документов», — заявила Бессараб. 

Член фракции «Единой России» обратила внимание, что таким образом она сама стала активным пользователем портала госуслуг.

В Госдуме предложили не лишать сомневающихся россиян права на бумажный паспорт

«Мне удобно через портал оплачивать штрафы, заказывать те или иные услуги. Например, не так давно я заказала международное водительское удостоверение. Как постоянный пользователь, я вижу, что это абсолютно безопасно», — рассказала парламентарий.

У каждого сомневающегося в надежности электронного документа должна быть возможность сохранить бумажный, отметила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Если человек хочет носить с собой папку документов — это его право. Пусть носит. Сомневающимся гражданам необходимо оставить возможность бессрочного пользования бумажным пакетом документов, особенно если речь идет о пожилых людях», — указала депутат.

Она добавила, что прогресс уже не остановить. 

«На сегодняшний день мы двигаемся хорошо. Информационные технологии, цифровая экономика — это как раз те направления, в которых Россия идет на уровне передовых европейских стран. Например, мы шестые по пользованию интернет-технологиями, по обеспеченности линиями Интернет. У нас 80% населения пользуется интернет-сетью — как это не применять?» — рассказала Бессараб. 

В Госдуме предложили не лишать сомневающихся россиян права на бумажный паспорт

Парламентарий заявила о необходимости обеспечения безопасности при переходе на электронный документооборот.

«Вопросы безопасности нельзя откладывать, их необходимо решать здесь и сейчас, сразу при возникновении каких-то сомнений. Если мы не успеваем с безопасностью, тогда нужно задержать и выдачу. Ошибки здесь не должно быть», — подытожила Бессараб.

Как сообщалось ранее, электронные паспорта гражданина Российской Федерации начнут выдавать в Москве. И уже к 2022 году на территории России полностью прекратится выдача бумажных паспортов. 

В электронном документе, помимо стандартной информации, будут содержаться дополнительные сведения, а именно: миграционный учет, водительские права, СНИЛС, ИНН, электронная подпись и данные банковских карт. Эта информация будет находиться на чипе.

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