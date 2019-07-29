Байкальск и Тулун эвакуируют из-за паводков в Иркутской области. События дня. ФАН-ТВ

Стрельба в Гилрое Появились новые подробности трагичного инцидента в Калифорнии. По последним данным, в ходе стрельбы на кулинарном фестивале в Гилрое погибли четверо (в том числе сам подозреваемый) и еще минимум 15 местных жителей ранены. Очевидцы описали стрелка как молодого человека в возрасте около 20 лет, но заявили, что тот действовал с сообщником — сейчас эту информацию проверяют оперативники. Garlic Festival, можно сказать, один из крупнейших в США праздников для любителей еды, он проходит ежегодно в течение трех суток. Сотни человек собираются на открытом воздухе ради необычных блюд, но сегодня, в заключительный день, все обернулось массовой паникой. Весть о громкой трагедии добралась и до президента США, который призвал жителей Гилроя оставаться в безопасных местах.

Паводок в Байкальске В Иркутской области продолжается срочная эвакуация населения. Вслед за Тулуном волна разрушительных паводков нахлынула в Байкальск. Местные власти опасаются новой угрозы — обвала защитной дамбы. Сильный напор воды может затопить часть города. Ранее стихия обрушила здесь мост, который соединял два микрорайона Байкальска. В МЧС предполагают, что паводок вызовет сход селевых потоков. К слову, за последние сутки в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек, причем ситуация в Тулуне лишь ухудшается: уровень воды в реке Ия уже заметно превысил критический и достиг восьми метров. Согласно прогнозам, уже завтра он может перевалить за десяток.

Новые правила для кемпингов В МЧС тем временем задумались о новых правилах для детских кемпингов. Речь идет о требованиях пожарной безопасности — до 1 сентября будут разработаны поправки к нормам проектирования и размещения палаточных лагерей. Напомним, что на прошлой неделе из-за сильного пожара на базе «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края погибли четверо детей. По основной версии, причиной возгорания стал обычный обогреватель, им отапливали одну из палаток. Сейчас возбуждено уголовное дело, ведутся проверки не только в самом лагере, но и в надзорных службах, допустивших вопиющие нарушения пожарной безопасности.