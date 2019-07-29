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Момент нападения на Месси на вечеринке попал на видео

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Момент нападения на Месси на вечеринке попал на видео

Барселона, 29 июля. Форвард сборной Аргентины и футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси подвергся нападению во время пляжной вечеринки на Ибице.

Видеоролик инцидента опубликовали в разных аккаунтах социальной сети Twitter. Автор записи написал, что неизвестный попытался напасть на 32-летнюю звезду «сине-гранатовых» во время вечеринки. Секьюрити вмешались в потасовку, когда аргентинский игрок ответил обидчику, передает телеканал «360».

Напомним, на прошедшем Кубке Америки (Copa America) Месси помог Аргентине выиграть бронзовые награды. После поражения от сборной Бразилии в полуфинале старта нападающий раскритиковал работу арбитров, за что был дисквалифицирован на одну игру.

Ранее аргентинский нападающий Месси впервые возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов планеты по версии журнала Forbes. Только за последние 12 месяцев футболист заработал 127 млн долларов. Как сообщал «Ридус», только за рекламные контракты футболист получил 35 млн долларов.

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