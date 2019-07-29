Киев, 29 июля. Украина максимально заполняет свои подземные хранилища природным газом, готовясь пройти зиму без транзита российского топлива, рассказал представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус.

По его словам, если быть готовым к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится.

«Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса пройти зиму без транзита», — подчеркнул Герус.

В интервью изданию «РБК-Украина» он подчеркнул, что Украина заполняет подземные хранилища газом, чтобы обойтись без транзита топлива из РФ, украинские подземные хранилища сейчас закачивают газ, поступающий по реверсу из стран Восточной Европы и от частых трейдеров. Согласно данным «Укртрансгаза», подземные хранилища страны заполнены наполовину, в них находится 15,5 миллиарда кубометров газа. «Нафтогаз» ранее сообщал, что для прохождения зимы в случае прекращения транзита Украина должна закачать в хранилища 20 миллиарда кубометров.

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок. Москва намерена заключить с Киевом краткосрочный контракт о транзите газа в Европу, когда истечет срок текущей десятилетней сделки. Эксперты издания предположили, что российская сторона сделает это, чтобы выиграть время для завершения трубопроводов, которые обойдут Украину.

Источник уточнил, что Украина намерена заключить десятилетнюю сделку, однако для «Газпрома» она невыгодна. Однако, «Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной. Отмечается, что речь идет о возможном заключении однолетней сделки, чтобы «Газпром» «набрался сил и запустил все эти «потоки» — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что будет с поставками газа в ЕС через Украину после окончания срока действия текущего транзитного контракта. Журналисты поинтересовались у Миллера о дальнейшей судьбе транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Напомним, срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Соглашение действует с 2009 года. В настоящее время украинская государственная компания «Нафтогаз» судится с «Газпромом». Украинская сторона требует пересмотреть контрактные тарифы на транзит газа в период с 2018 по 2019 год.

В апреле 2018 года министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что РФ готова обсуждать вопрос о дальнейшем транзите газа через Украину, если условия поставок топлива будут экономически обоснованны. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что компания не планирует отказываться от транзита газа через территорию Украины.

При этом с 2015 года Киев прекратил осуществлять закупку газа у России. В настоящее время украинская сторона покупает российский газ по реверсной схеме из стран Евросоюза. Вопрос о транзите газа через Украину после 2019 года обсуждается на трехсторонних переговорах с участием представителей России, Украины и ЕС.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.

Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Киев опасается, что после ввода в эксплуатацию газопровода Украина лишится транзита российского газа. В связи с этим украинские власти заявляют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

Такая же риторика ведется со стороны США. Как отмечали эксперты, за обвинениями Вашингтона скрывается желание американских властей продвигать свой, более дорогой сжиженный природный газ на европейском рынке.

Как писала «Газета.ru», ранее оператор «Северного потока — 2» отозвал у Дании первую заявку.