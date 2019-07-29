Посольство РФ в Эстонии возмущено новым «шабашом» почитателей нацистов в Синимяэ

Таллин, 29 июля. Посольство России в Эстонии выразило возмущение в связи с новой сходкой почитателей нацистов в Синимяэ.

Сходка почитателей эсэсовцев состоялась в день, когда Эстония отмечает 75-летнюю годовщину освобождения от фашистских оккупантов. В посольстве отметили, что подобные мероприятия стали «мрачной традицией на эстонской земле».

«Вновь прозвучали кощунственные здравицы в честь соучастников гитлеровских преступлений и открыто демонстрировалась нацистская символика», — приводит текст заявления Sputnik в Эстонии.

Российские дипломаты выразили особую тревогу из-за того, что в этих мероприятиях участвуют молодые люди. В посольстве уточнили, что им «пытаются преподать уроки почитания тех, кто служил в рядах бесчеловечной преступной организации, уничтожившей миллионы невинных людей, в том числе и в концлагерях на территории Эстонии».

«К сожалению, официальные власти в очередной раз не удосужились осудить данный шабаш, на котором продолжалась позорная практика открытого переписывания истории и обеления нацистских преступников на фоне заметного роста радикальных настроений в стране», — констатировали в дипломатическом ведомстве.

Российское посольство призвало эстонскую сторону уважать решения Нюрнбергского трибунала. Дипломаты напомнили, что международные документы требуют чтить память жертв нацизма и пресекать попытки героизации эсэсовцев.

Напомним, ставшее традиционным мероприятие по чествованию памяти военнослужащих 20-й гренадерской дивизии «Ваффен-СС» прошло 27 июля в местечке Синимяэ Вайвараской волости Ида-Вируского уезда Эстонии.