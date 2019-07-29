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Разбивший Merсedes Земфиры фанат может получить 2 года тюрьмы

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Разбивший Merсedes Земфиры фанат может получить 2 года тюрьмы

Москва, 29 июля. Фанат творчества Земфиры, который разбил два окна ее Merсedes, может получить  штраф в размере 40 тыс. рублей или до двух лет лишения свободы. Такое наказание грозит мужчине в случае, если против него будет возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Как сообщает РЕН ТВ, 35-летний фанат, работающий грузчиком, разбил два окна в машине Земфиры, которая была припаркована во дворе дома на Фрунзенской набережной. Позже на допросе мужчина объяснил вой поступок любовью к певице. Полиция отпустила хулигана, однако взяла с него подписку о невыезде. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Напомним, что в марте Земфира вступила в спор с радиоведущим Михаилом Козыревым, который предложил убрать из эфира песни Майкла Джексона. Это стало реакцией на выход документального фильма «Покидая Неверленд», в котором двое мужчин рассказывали, как поп-король домогался к ним, когда они были детьми.

Земфира в ответ заявила, что Козырев, весьма далекий от музыки человек, «оболгал» ее 15 лет назад и не имеет право давать моральную оценку кому бы то ни было.

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Источник: РЕН ТВ
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