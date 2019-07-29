Кто стоит за нападением террористов ИГ* на армию Сирии в Даръа

Несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) получили ранения в результате столкновения с террористами в провинции Даръа. Как сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA, нападение произошло в районе населенного пункта Малиха аль-Аташ, неподалеку от базы сирийской ПВО.

Как сообщает SANA, правительственные силы встретились с ожесточенным сопротивлением, когда штурмовали укрытие террористов (конкретная группировка не называется) в Даръа. Когда отряд уже ворвался в расположение боевиков, один из террористов привел в действие пояс смертника, ранив сирийских военнослужащих. Пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшие госпитали в населенных пунктах Босра аль-Харири и Изра.

Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство1». Связанное с террористами информационное агентство Amaq утверждает, что боевик «расстрелял из пулемета нескольких военнослужащих САА и подорвал пояс смертника», в результате чего погибли восемь сирийских солдат, а еще 10 получили ранения. Западное Agence France-Presse повторяет версию террористов, ссылаясь на неназванный «источник в силах безопасности», указывая также, что боевиков атаковали силы Пятого ударного корпуса САА — элитных частей сирийских вооруженных сил.

Оснований верить анонимным «источникам» нет — однако не подлежит сомнению то, что нападение на востоке Даръа имело место, и несколько солдат САА пострадали.

Схватка с террористами в районе Малиха аль-Аташ — лишь очередной эпизод в цепочке нападений, покушений и убийств в провинции Даръа. За последние несколько недель ситуация в сфере безопасности в провинции серьезной ухудшилась.

— 28 июля на севере Даръа был обнаружен схрон с вооружением террористов, а неизвестные попытались убить примирившегося с Дамаском полевого командира ССА по имени Юсуф аль-Бакар.

— 27 июля примирившийся с Дамаском полевой командир ССА по имени Фирас аль-Масалама был расстрелян неизвестными в своем автомобиле на дороге к западу от города Даръа, получил ранения сопровождавший его мужчина; в тот же день в городе Ас-Санамейн был застрелен бывший боевик ССА, а еще один — бывший боевик «Четвертого легиона» ССА Абдулла аль-Джауни — убит неизвестными в населенном пункте Аль-Шаджара.

— 17 июля шесть военнослужащих САА пострадали в результате нападения боевиков на автомобиль около города Ядуда, а полковник САА вместе с членами семьи погиб при подрыве личного автомобиля в пригороде Даръа.

— 14 июля целью самодельного взрывного устройства стал автомобиль российской военной полиции на дороге между населенными пунктами Хараба — Маарба; к счастью, никто не пострадал.

— 8 июля неизвестные боевики на мотоциклах атаковали блокпост САА на окраине деревни Аль-Джабия, убив одного из солдат.

— 6 июля двое военнослужащих САА были застрелены на дороге рядом с городом Ядуде, который является одним из эпицентров террористической активности в Даръа, а тело еще одного солдата с пулевыми ранениями и следами пыток, было обнаружено рядом с городом Аль-Мазайриб.

Таким образом, июль стал очень непростым месяцем для сирийских сил безопасности в провинции Даръа.

Напомним, длительное время Даръа практически полностью находилась под контролем террористов «Свободной сирийской армии» (ССА) и «Исламского государство», которое удерживало до 2018 года «карман» на юго-западе провинции, вдоль границ с Израилем и Иорданией. В Даръа остались десятки, а возможно и сотни схронов с оружием, припрятанных террористами ИГ1 и ССА с целью продолжения вооруженной борьбы против Сирии. Некоторые источники теперь открыто говорят о том, что многие боевики «Свободной сирийской армии» лишь на словах приняли примирение с властями в Дамаске — на самом деле они занимаются партизанскими операциями против ССА и сирийских чиновников, или помогают боевикам, перешедшим на нелегальное положение.

Где же источник нападений в Даръа, кто помогает боевикам, которые после завершения процесса примирения и входа правительственных сил должны были остаться без поддержки и возможностей продолжать вооруженное сопротивление? Ответ прост — основные заказчики дестабилизации в провинции Даръа находятся за границей. Это все те же враги сирийского народа и Дамаска, что и раньше — арабские монархии Персидского залива, коллективный Запад, и в первую очередь — Соединенные Штаты.

Как стало известно ранее, на юге Сирии и в соседней Иордании активно работает Центральное разведывательное управление США. С помощью лояльных ЦРУ агентов из числа боевиков ССА и террористов «Исламского государства» готовится новая волна провокаций на юге Сирии — в Эс-Сувейде, в Эль-Кунейтре, и в первую очередь в Даръа. В эту деятельность вовлечены боевики целого ряда группировок «Южного фронта» ССА.

Параллельно в так называемой «зоне деконфликтации» вокруг базы США «Ат-Танф» проводится подготовка «Новой сирийской армии» — проамериканских подразделений, образованных на базе «Южного фронта». Из четырех группировок, собранных под защитой зоны «Ат-Танфа» и размещенных в тренировочных лагерях под контролем американских инструкторов, сформирована коалиция, силы которой могут достигать 2700 человек, как заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Эта информация известна и другим сторонам сирийского конфликта: сегодня в Генштабе ВС РФ подтвердили, что в 55-километровой зоне «Ат-Танфа» американцы ведут подготовку боевиков «Магавир ат-Таура» («Коммандос революции») — самого крупного и хорошо вооруженного осколка «Южного фронта».

Смысл этих действий очевиден: в случае серьезной дестабилизации на юге Сирии — в Даръа — лояльные США боевики ССА и ИГ смогут использовать этот шанс, чтобы начать боевые действия против САА. Сомнительно, чтобы проамериканским силам удалось выбить САА из Даръа без серьезной поддержки — однако урон они могут нанести значительный, и в первую очередь — способны отвлечь правительственные силы от штурма Идлиба, последнего крупного оплота террористических формирований в Сирии. Такой сценарий позволит США затормозить окончательное освобождение Сирии от терроризма еще на год, а то и больше — дав новую надежду «свалить» Башара Асада политическими и санкционными средствами.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического агентства «Кассад» Борис Рожин рассказал Федеральному агентству новостей о ситуации сложившейся в южных регионах Сирии, и об особенностях работы сил безопасности в Даръа. Рожин отметил, что представление о Даръа как о провинции, которую удалось привести к миру, не вполне соответствуют действительности — пламя войны там не полыхает, но тлеет.

«Нападения [в Даръа] происходят регулярно, просто крупных терактов не очень много. Небольшие атаки, отдельные убийства происходят достаточно часто. Местные силы безопасности сталкиваются с проблемами, поскольку значительная их часть состоит из легализовавшихся боевиков — они либо халатно исполняют свои обязанности, либо и вовсе пользуются своим легальным статусом для пособничества упорствующим группам, — отметил военный эксперт. — Там все еще требуется от сирийской контрразведки серьезная работа по фильтрации легализовавшихся боевиков и борьбе со «спящими ячейками» в Даръа, Эль-Кунейтре и на западе Эс-Сувейды».

«Ат-Танф», при этом, продолжает представлять собой главную угрозу для процесса урегулирования во всей южной Сирии — искусственно затянув решение проблемы с лагерем беженцев «Эр-Рукбан», американцы постарались превратить «зону деконфликтации» в плацдарм для «Новой сирийской армии» во главе с «Джейш Магавир ат-Таура», которая «держит» (в исключительно криминальном смысле этого слова) лагерь беженцев «Эр-Рукбан» .

«Ат-Танф» является одним из важных каналов проникновения боевиков на территорию Сирии — через Иорданию, — они попадают туда и уже могут связаться с боевиками ИГИЛ1, которые действуют в Эс-Сувейде, на что неоднократно указывали сирийские источники, — подчеркивает Борис Рожин. — Также проникновение в этот район идет через западную границу Ирака — несмотря на то, что силы народного ополчения и шиитские формирования установили определенный режим охраны границы, граница Ирака перекрыта недостаточно плотно и боевики находят способы перевалки людей и оружия».

Таким образом, проблемы с безопасностью в южных регионах Сирии можно будет в полной мере решить только после ликвидации незаконной военной базы в Ат-Танфе, лагеря «Эр-Рукбан» и всей «Новой сирийской армии», искусственно созданной США в «пробирке» 55-километровой зоны.

«Там требуется время на зачистку всей этой нечисти — быстро ликвидировать это не получится, постепенно, как в Чечне, будут ликвидировать наиболее опасные группы, загоняя в совсем глубокое подполье тех боевиков, кто умеет конспирироваться и уходить от преследования САА и Воздушной разведки Сирии», — подвел итог Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.