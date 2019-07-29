Лондон, 29 июля. Власти Британии пытались вмешиваться в президентские выборы в США задолго до того, как была развернута антироссийская истерия после избрания нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

По данным издания Irish Central, в 1992 году британцы по указанию администрации Джорджа Буша — старшего осуществили серьезное вмешательство в выборы президента США. Источник газеты заявил, что соратники Буша заинтересовались прошлым его главного соперника на выборах Билла Клинтона, а именно к его учебе в Оксфордском университете в конце 60-х годов, в самый разгар Вьетнамской войны. Администрация Буша заподозрила Клинтон в том, что он якобы подавал документы на получение британского гражданства, чтобы уклониться от службы в ВВС США.

Чтобы подтвердить эту теорию, Белый дом нанял Гари Молони. Издание характеризует его как «самого спорного политического дельца». Отмечается, что Лондон позднее подтвердил поиск компромата на кандидата в президенты США от Демократической партии.

Глава отдела хроники в британском МВД Грэм Блейкуэй рассказал в интервью The Washington Post , что представители оборонного ведомства Соединенного Королевства проверяли документы Клинтона по иммиграции и натурализации.

Им нужно было определить, интересовался ли Клинтон, учившийся в Оксфорде, британским гражданством, чтобы уклониться от призыва в армию и не быть отправленным во Вьетнам.

«Было проведено исследование. Оно было всеобъемлющим», — подчеркнул Блейкуэй.

Однако это еще не все. Политтехнологи Консервативной партии даже приезжали в США, чтобы помочь Бушу-старшему переизбраться. Таким образом, они «грубо нарушив стандарты нейтралитета». Но и это еще не все. Всего за день до выборов Дуглас Херд, занимавший тогда пост министра иностранных дел Британии, отправил письмо в Белый дом, в котором выражал надежду на успех Буша, добавляет Irish Central.

Источник газеты отметил, что Клинтон узнал о том, как британцы наводили справки о его прошлом, и это привело его в ярость. После избрания на пост президента США он даже хотел назначить послом в Лондоне писателя Джимми Бреслина, известного своими антибританскими взглядами. Кроме того, Клинтон неоднократно подвергал жесткой критике тогдашнего премьер-министра Соединённого Королевства Джона Мейджора, уточняет телеканал RT.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году, Демократическая партия заявила о мнимом российском вмешательстве в избирательный процесс в Штатах. Искал мнимый «российский след» спецпрокурор Роберт Мюллер.

Этому докладу предшествовало почти двухлетнее расследование предполагаемого «вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году» и связь Трампа с Москвой: Мюллер был назначен спецпрокурором и уполномочен Минюстом США расследовать это дело 17 мая 2017 года, а о завершении своего «расследования» он объявил 23 марта 2019-го.