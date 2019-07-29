Меган Маркл стала автором сентябрьской обложки британского глянца Vogue

Лондон, 29 июля. Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за более чем вековую историю глянцевого журнала Vogue. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram рассказал главный редактор британской версии издания Эдвард Эннинфул (Edward Kobina Enninful).

Он опубликовал фотографию обложки сентябрьского номера издания, в создании которого принимала активное участие Меган Маркл. На ней снимки 15 женщин, которые «изменили мир». Всех героинь номера отобрала лично супруга принца Гарри. Помимо фотокарточек представительниц прекрасной половины человечества, на обложке есть и 16-й раздел в виде зеркала. Согласно задумке Маркл, оно должно показывать, что каждая читатательница осеннего выпуска меняет мир к лучшему.

В подписи к фотографии Эннинфул рассказл, что они с герцогиней работали над номером в течение нескольких месяцев. Сентябрьский номер британского Vogue станет самым объемным за текущий год. В продажу на британских прилавках он поступит в предстоящую пятницу.

Ранее британский таблоид Sun сообщил, что Меган Маркл на лондонском показе художественной ленты «Король лев» рассказала хип-хоп-исполнителю Фарреллу Уильямсу о своей сложной жизни в королевской семье. По словам бывшей актрисы, ей трудно находиться в центре внимания.