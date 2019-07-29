Москва, 29 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать россиян за неприличные футболки, содержащие надписи, созвучные с нецензурными словами.

По словам парламентария, за ношение подобной одежды необходимо штрафовать или назначать исправительные работы.

«Он думает, что он самый хитрый? А мы на 15 суток, метлу в руки, и исправительные работы. И посмотрим, кто из нас самый хитрый — он или мы», — пояснил Милонов агентству новостей «Москва».

Отметим, что депутат Милонов позиционирует себя как защитник традиционных ценностей, поэтому он часто выступает против творчества группы «Ленинград», которая часто использует нецензурную лексику в песнях и культивирует образ пьяницы. Так, например, в начале июня Милонов обрушился с критикой на новый клип «i_$uss», рассказывающий о девушке-наркоманке, которой привиделся Иисус во время вечеринки в ночном клубе.

Милонов назвал клип бездарной выходкой и антирусским искусством в духе художника-акциониста Павла Павленского.