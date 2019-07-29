Команда Зеленского не намерена возобновлять поставку воды и электричества в Крым

Киев, 29 июля. Постоянный представитель президента Украины по Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского не планирует возобновлять поставку воды и электричества на территорию российского полуострова.

В интервью сайту «Сегодня» он рассказал об отношении команды Зеленского к вопросу возобновления подачи воды в Крым.

«Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция», — сказал Кориневич.

По его словам, аналогичная позиция распространяется и на снабжение российского полуострова электроэнергией с территории Украины.

Ранее сообщалось, что бывший представитель «президента Украины в Крыму» Борис Бабин заявил о возможности возобновления Киевом водоснабжения через Северо-Крымский канал в обмен на «возвращение» двух городов полуострова. Отметим, 85% водных потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после референдума в 2014 году Украина полностью прекратила водоснабжение Крыма. Кандидат в депутаты Рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетьманцев признал, что Киев, прекращая подачу воды в Крым, вредит своим же гражданам. Он обратил внимание, что в президентской партии пока не сформирована единая позиция по вопросу поставок воды на полуостров.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума, на котором большинство местных жителей высказалось за вхождение полуострова в состав РФ. Народное голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Но в Киеве продолжают считать полуостров временно «оккупированной» территорией. Лидер российского государства Владимир Путин неоднократно обращал внимание на тот факт, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.