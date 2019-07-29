Трамп посмаковал провал экс-спецпрокурора Мюллера на глазах у Конгресса США

Демократическая Америка до сих пор никак не может прийти в себя от очередного шока, который вызвал у них допрос бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера на слушаниях в двух комитетах Палаты представителей Конгресса США в минувшую среду.

Ведущие американские издания еще долго будут пытаться проанализировать, что же это было — такого громкого провала не ожидали даже явные противники теории «российского вмешательства».

По подсчетам NBC, Мюллер вообще не смог ответить или увильнул от прямого ответа на конкретный вопрос без малого 200 раз.

За два часа открытых слушаний только в юридическом комитете Мюллер расписался в банальном незнании своего собственного доклада более 100 раз, изумленно констатировал редактор CNN Кристофер Силиза.

Чаще всего конгрессмены вместо ожидаемого ответа слышали невнятное бормотание Мюллера в духе: «Я не хотел бы спекулировать», «Я не мог участвовать во внутренних обсуждениях», «Я ответил на вопрос в своем отчете» и все в этом духе.

«Верно ли то, что отсутствуют установленные доказательства причастности президента или его близких к обвиненным в заговоре российским компьютерным хакерам или к «заговору с активными мерами»? Или что у президента были иные незаконные отношения с каким-либо российским официальным лицом, том 2, стр. 76? Правильно?» — задал Мюллеру прямой вопрос конгрессмен из штата Джорджия Дуг Коллинз.

Это и был, фактически, ключевой вопрос всего обвинения демократов против Дональда Трампа, который в течение двух лет безрезультатно пыталась доказать многочисленная команда из более чем 60 юристов и агентов ФБР, истратившая на «расследование» порядка 35 млн долларов.

«Вы найдете ответ в нашем докладе», — вымолвил Мюллер, заикаясь.

Конгрессмен-демократ Тед Лью из Калифорнии попытался было запутать Мюллера, чтобы тот признался, что предъявил бы Трампу обвинения, не будь тот действующим президентом.

«Это высказывание некорректно, — нашел в себе смелость возразить Мюллер. — Как сказано в докладе и как я уже отмечал раньше, мы так и не установили доподлинно, совершил президент преступление или нет».

Как отмечают в издании The Wall Street Journal, демократы лезли из кожи вон, чтобы вложить в уста Мюллера свои бесконечные тирады о препятствовании правосудию и сговоре Трампа с Россией. Но, несмотря на все их усилия, дешевое шоу оказалось провалом.

Даже удивительно, как это демократы решились выставить Мюллера на всеобщее обозрение, полностью разбив собственные мечты об импичменте. Теперь его заикание и путаные речи услышали все, пишет The Wall Street Journal.

Республиканцев же больше всего интересовало, кто стоял за ложными обвинениями против Трампа и откровенным враньем о «российском вмешательстве» из досье бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, на основании которого был выдан ордер на слежку за советником из штаба Трампа.

Однако и на эти вопросы Мюллер отвечать отказался. Экс-спецпрокурор заявил, что эти вопросы «выходят за рамки его компетенции», хотя это «вмешательство» и было одним из главных предметов его расследования.

«Мюллер сказал, что не ответит ни на какие вопросы о том, с чего началось ложное обвинение президента в сговоре с Россией», — в ярости написал в своем Twitter республиканец Джим Джордан.

И все же бывший спецпрокурор проговорился. Под давлением вопросов республиканцев он признал, что у него был четкий заказ — собрать компромат на Трампа, который мог бы послужить Демпартии для обвинения президента США в связях с российским правительством.

«В мае 2017 года я приступил к расследованию. Мы хотели выявить связь между русским правительством и людьми республиканцев», — выдавил из себя Мюллер.

В ходе закрытой части слушаний в комитете по разведке Мюллер был столь же неразговорчив — он не смог дать ответ на сотню новых вопросов. И это были вопросы совсем не по ядерной физике: Мюллер не знал самые базовые положения из своего «расследования».

Такая вопиющая некомпетентность главы комиссии по расследованию «российского вмешательства», одного из опытнейших юристов в США, который возглавлял ФБР на протяжении 12 лет, поразила и возмутила американских конгрессменов до глубины души.

«Он не смог ответить на основные вопросы!» — поделилась в Twitter своим изумлением член Палаты представителей Дебби Леско.

Сам Дональд Трамп тоже не остался в стороне и посмаковал позор Мюллера, случившийся на глазах Конгресса США, назвав прошедшие слушания «окончательной катастрофой» для демократов.

«Я думаю, что Роберт Мюллер сделал ужасную работу — и сегодня, и в том, что касается расследования. Но будем честными по отношению к нему: ему просто не с чем было работать», — сказал президент США.

Судя по всему, Трамп все-таки следил за телетрансляцией слушаний в Палате представителей, хотя еще в понедельник он уверенно заявлял журналистам, что не собирается делать этого.

«Может быть, я посмотрю какой-нибудь небольшой фрагмент», — мимоходом бросил Трамп, отвечая на вопросы репортеров.

Интересно отметить, что после двух лет бездоказательного вранья о «русских троллях», «вмешательстве» и «сговоре» остается все меньше и меньше американцев, которые готовы следить за бесплодными потугами демократов найти «русский след».

Так, например, в июне 2017 года, когда бывший директор ФБР Джеймс Коми отвечал на вопросы в Конгрессе, трансляцию смотрели 19,5 миллионов зрителей. Слушания бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна в феврале текущего года посмотрели в прямом эфире уже 16 миллионов человек.

А за итоговыми слушаниями Мюллера в Конгрессе наблюдали всего лишь 13 миллионов американцев. Эта цифра говорит сама за себя — история с «вмешательством» стремительно теряет интерес у американского избирателя, как бы ни пытались демократы ее реанимировать.

Но несмотря на очевидный провал по всем фронтам, американские демократы и контролируемые ими спецслужбы пока отказываются списывать в чистый убыток 35 млн долларов налогоплательщиков, истраченных впустую.

Построенные на лжи и мистификациях и поэтому недоказуемые обвинения спецслужб США в адрес неугодных бизнесменов и целых стран оказались слишком удобным прикрытием для шпионажа, незаконного сбора информации и оправдания бессмысленных санкций.