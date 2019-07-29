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Армия Сирии отбила у боевиков стратегические высоты на севере Хамы

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Армия Сирии отбила у боевиков стратегические высоты на севере Хамы

Дамаск, 29 июля. Правительственные силы Сирии и помогающие им ополченцы отбили у террористов стратегические высоты Телль-Мильх, расположенные на севере провинции Хама, а также вернули под контроль населенный пункт Эль-Джебин.    

Как сообщает портал Al-Masdar, сирийская армия с июня уже дважды освобождала эти высоты от боевиков. Вооруженные силы и ополченцы ведут борьбу с террористами из группировок «Джебхат ан- Нусра» (запрещена в России) и «Джейш аль-Изза», которые обосновались в провинции Хама.

Накануне сообщалось, что боевики за сутки обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Хама. Режим прекращения боевых действий нарушают вооруженные формирования, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации. Были совершены обстрелы населенных пунктов Телль-Эт-Тут, Кара-Джурн в провинции Хама, Айн-Слеймо и Хараб-Эль Хизато провинции Латакия.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.

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Источник: Al-Masdar
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