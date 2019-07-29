Медведев поздравил композитора Крутого с юбилеем

Москва, 29 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил композитора и продюсера Игоря Крутого с 65-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте российского правительства.

«Вы создали уникальный творческий стиль, стали автором многих популярных песен, завоевали сердца миллионов людей», — написал Медведев.

Премьер-министр отметил, что без мелодий, автором которых стал Крутой, невозможно представить современную российскую эстраду. Также Медведев подчеркнул, что сольные программы музыканта с успехом проходят не только в России, но и за рубежом.

«Большого уважения заслуживает и Ваша продюсерская деятельность. Вы прилагаете все усилия для того, чтобы одаренные исполнители смогли раскрыть свои способности на сцене и, конечно, обрести известность и преданных поклонников», — говорится в поздравительной телеграмме.

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в городе Гайворон (УССР) в семье диспетчера радиотехнического предприятия и лаборантки санэпидемстанции, пишет «Газета.ru». В детстве он обучался в музыкальной школе, а в 1974 году с отличием окончил теоретический факультет Кировоградского музыкального училища.

С начала 1980-х годов Крутой выступал в качестве пианиста, позднее руководил ансамблем Валентины Толкуновой. Слава пришла к музыканту в 1987-м году, когда он написал песню «Мадонна», которую исполнил Александр Серов. В 1989 году Крутой стал директором продюсерского центра «АРС», в состав которого позднее вошли телеканал «Муз-ТВ», независимое агентство авторских прав и концертное агентство. Благодаря своим творческим успехам Игорь Крутой удостоился званий Заслуженного деятеля искусств РСФСР, Народного артиста РФ и Народного артиста Украины.