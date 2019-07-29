В ПФР рассказали, как не допустить ошибки при начислении пенсий

Москва, 29 июля. Граждане РФ должны самостоятельно сообщать в Пенсионный фонд России (ПФР) об изменившихся обстоятельствах, влияющих на право получения денежных выплат или их размер.

Отмечается, что есть целый ряд случаев, когда право на получение пенсии может приостановиться, или же появятся обстоятельства, сокращающие ее размер.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на ПФР, если своевременно не предоставить нужную информацию, может возникнуть переплата, и в результате придется возвращать «лишние деньги».

В ПФР уточнили, что с 18 лет трудоспособные получатели пенсии по потере кормильца теряют право на выплаты. Впрочем, в случае продолжения обучения на очной форме их можно будет получать до окончания обучения — до 23 лет.

Если получающие пенсию оканчивают вуз, то они в обязательном порядке должны уведомить об этом ПФР.

Кроме того, пишет издание, переплата возможна после смерти иждивенца (к примеру, мужа или внука), за которого полагается прибавка к выплатам.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин подписал закон об уточнении требований к проекту бюджета ПФР и отчету о его исполнении. Согласно документу, в составе проекта бюджета ведомства должны содержаться суммы средств пенсионных накоплений, обособленный учет которых ведется в соответствии с российским законодательством, на начало и конец очередного финансового периода.

Кроме того, законопроект предусматривает модернизацию норм государственного и муниципального финансового контроля.

Ранее Кабмин РФ ратифицировал проект распоряжения о выделении дополнительных 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.