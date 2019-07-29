Коалиция США сбросила бомбы на деревню в Сирии, есть жертвы

Дамаск, 29 июля. Мирные жители деревни Аль-Зер в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли в результате удара авиации западной коалиции США.

Информацию о воздушной атаке ВВС альянса распространило сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на местный источник. Уточняется, что помимо жертв, есть раненые, пишет РИА Новости.

Напомним, операцию против террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) западная коалиция США проводит в Сирии и Ираке с 2014 года. Причем официальный Дамаск неоднократно заявлял о том, что коалиция действует на территории САР незаконно, их никто не приглашал, в связи с чем требовал, чтобы боевые действия с их стороны были прекращены, а военный контингент покинул Сирию.

В декабре минувшего года Белый дом объявил об уничтожении «халифата» ИГ1, а также анонсировал вывод американского контингента из САР. Несмотря на это в Сирии по-прежнему остаются военные США, а альянс продолжает локальные боевые операции против боевиков запрещенных группировок.

Как отмечает Infox.ru, в правительстве США осудили решение президента страны Дональда Трампа вывести войска из САР. Многие республиканцы назвали этот шаг «большой ошибкой».

Ранее телеканал «Царьград» со ссылкой на гостелевидение Сирии, сообщал о ударах по территории САР не только со стороны коалиции, но и со стороны военных Турции. В конце июня под минометный огонь попали сразу три деревни в провинции Хама. 18 снарядов, по данным ТВ, турецкие военные выпустили со своих позиций на юге провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.