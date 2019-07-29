В Крыму отреагировали на план Зеленского вернуть полуостров

В команде президента Украины Владимира Зеленского разрабатывают новую стратегию по возвращению Крыма. Но в самом Крыму советуют украинским властям заняться чем-то более реальным.

Как сообщил в интервью изданию «Сегодня» постоянный представитель украинского президента по Крыму Антон Кориневич, у команды Зеленского есть план по возвращению Черноморского полуострова в состав Украины, а заключается он в том, чтобы сотрудничать со всеми государственными органами и неправительственными организациями, заинтересованными в этом вопросе.

По словам Кориневича, предыдущее руководство Украины не вело системной работы по возвращению Крыма, а сейчас будет принята некая общая концепция для решения проблемы. Чиновник отметил, что это «работа не одного дня», и чтобы добиться успеха, Украине надо стать «номером один», а не реагировать на «агрессию», которая якобы исходит от России.

Крымский депутат Алексей Черняк прокомментировал Федеральному агентству новостей это сообщение Кориневича.

«Лучше бы команда Зеленского занялась чем-то реальным. Например, разработала бы стратегию вывода Украины из кризиса. Пусть заботится о своих гражданах и не лезет в дела Российской Федерации»,— сказал председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму.

Алексей Черняк напомнил, что жители Крыма единогласно проголосовали за выход полуострова из состава Украины и воссоединение с Россией 16 марта 2014 года на общенародном референдуме.