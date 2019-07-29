Вучич поблагодарил Путина за подаренные БРДМ-2

Белград, 29 июля. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию и ее президента Владимира Путина за предоставленную военную технику. В понедельник состоялась церемония передачи 10 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, которые были бесплатно направлены в Сербию в рамках военно-технической помощи.

Вучич также поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу и в целом — братский народ россиян. По его словам, БРДМ-2 является прекрасной машиной, которая значительно усилит мощь сербских вооруженных сил.

«Поступят еще семь вертолетов, будут еще подарки. Должны поступить еще 10 танков до конца года. Посмотрим, когда позволит небо, ведь это все к нам падает с неба», — пошутил президент Сербии, общаясь с журналистами.

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в свою очередь отметил, что Москва собирается и дальше поддерживать Сербию в военно-техническом плане, чтобы помочь республике укрепить свой суверенитет и боеготовность.

О поставке 10 бронированных разведывательно-дозорных машин в Сербию стало известно еще в субботу. Минобороны Сербии 27 июля подтвердило поставку бронетехники в Белград, которая была доставлена по воздуху.

26 июля румынский телеканал «Диджи-24» сообщил, что власти Румынии якобы задержали российские суда на Дунае, которые доставляли бронетранспортеры из России в Сербию. Однако в Минобороны РФ сразу же опровергли эту информацию и заявили, что российское военное ведомство не отправляло никаких кораблей для перевозки военной техники по реке.