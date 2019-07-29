В России назвали здравым смыслом нежелание соратника Зеленского отменять День Победы

С новыми политиками на Украине есть надежда, что в стране возобладает здравый смысл. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

«День Победы»

Известный украинский блогер, избранный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

«Я проголосую против и спрошу: «Что ж вы за дебилы?» Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют «днем памяти и примирения» <…> а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться?» — сказал он.

Депутат заметил, что с современными немцами украинцы и так живут в мире, а «с теми, кто был повешен после Нюрнбергского трибунала» он примиряться не согласен. Бужанский напомнил, что в прошлом году бывший президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании «Дня освобождения от Советского Союза». Таким образом, получилось, что «с одной стороны, в стране празднуют освобождение СССР от немецко-фашистских захватчиков, а с другой стороны, Советский Союз — оккупант».

«Они это не обосновали. Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана — легализация нацизма», — резюмировал Бужанский.

Здравые мысли

Как отметил Андрей Иванов, похоже, на Украине политики начали мыслить здраво. Действительно, нельзя вычеркнуть из народной памяти то, что, по сути, касается каждой семьи. Вообще, по мнению эксперта, на Украине за все годы независимости стало серьезной проблемой идеологическое обоснование государственности.

«История страны полна настоящих героев, но не на их образах воспитывались поколения последние три десятка лет. Скажем, Украина могла бы гордиться Петром Чайковским, в честь которого названы крупнейшие музыкальные конкурсы по всему миру. Она могла бы гордиться, к примеру, Никитой Хрущевым, который был украинцем и при котором СССР запустил в космос первого человека. Конечно, много украинцев стали героями в годы Великой Отечественной войны», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что на Украине все эти годы «незалежности» молодое поколение пытались воспитывать на тех, кто проиграл и был бит. Так возникли «герои» вроде Степана Бандеры и Романа Шухевича. Вместо того чтобы позиционировать Украину как страну-победителя, там политики решили играть на образе государства, которое вечно терпело унижения.

«Можно ли было на этом вообще строить что-то нормальное? И вот сейчас есть надежда, что здравый смысл возобладает. Слишком долго украинцам на государственном уровне пытались навязать «идеологию поражения», — заключил Андрей Иванов.

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Наиболее активно голосовали украинцы, которые проживают в юго-восточных регионах страны.