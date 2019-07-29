МЧС РФ разработает требования пожарной безопасности к детским палаточным лагерям

Хабаровск, 29 июля. МЧС России разработает противопожарные требования к детским палаточным лагерям к 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно действующим правилам пожарной безопасности, государственный пожарный надзор не может составлять протоколы в отношении палаточных лагерей, так как нормативные требования к обеспечению пожарной безопасности в них отсутствуют.

Планируется, что МЧС России внесет изменения в нормативные документы по пожарной безопасности до 1 сентября

«Среди основных нарушений… специалисты отмечают наличие электроприборов и электропроводки внутри палаток, число палаток в одной палаточной группе и расстоянии между ними, а также отсутствие источников противопожарного водоснабжения», — сообщил РИА Новости представитель МЧС.

Напомним, страшный пожар произошел в детском палаточном лагере на территории горнолыжной базы «Холдоми», погибли четыре ребенка. Следствие проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что троих подозреваемых по уголовному делу заключили под стражу. Суд постановил арестовать начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, учредителя и директора ООО «Экстрим Сервис» Виталия Бурлакова и директора этого лагеря Максима Кузнецова заключили под стражу.