Демократы в США создают образ враждебной России, которая вмешивается в любые выборы

Национальный демократический институт США (NDI) обвинил Россию во вмешательстве в прошедшие выборы Верховной рады Украины. Об этом говорится в докладе организации, сообщает телеканал RT.

«Продолжаются оккупация Россией Крыма, контроль над территорией на востоке Украины и другие проявления гибридной войны, нацеленной на подрыв демократических и европейских стремлений Украины. Ключевую роль играют дезинформационные кампании и другие действия, направленные на разжигание розни и дестабилизацию», — говорится в тексте доклада.

Авторы документа считают, что российская «дезинформация» якобы затрудняла доступ украинским избирателям к достоверным данным об избирательном процессе. Кроме того, говорится о том, что пророссийские СМИ создавали образ украинских властей как военных агрессоров в Донбассе, что и «сбивало с толку» избирателей.

Это связано с тем, что NDI, который является подразделением Демократической партии, действует в русле своего партийного руководства, полагает генеральный директор НП «Институт политических исследований», политолог Сергей Марков.

«Во-первых, в этом подразделении существует позиция о том, что демократы хотят убрать [Дональда] Трампа на следующих президентских выборах. Одним из главных направлений удара являются обвинения в том, что Трамп победил благодаря российскому вмешательству в выборы. Поэтому нужно создать образ огромной, могущественной и враждебной России, которая вмешивается в выборы всегда и везде. Это является главной причиной. Во-вторых, украинское подразделение NDI заинтересовано в том, чтобы новая администрация [Владимира] Зеленского не уменьшала зависимость от США. А такая угроза есть, с их точки зрения. Поэтому здесь важно наращивание антироссийских настроений на Украине», — рассказал политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Выборы в Верховную раду прошли 21 июля. По их результатам первое место и большинство в парламенте получила партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Кроме нее, в новом созыве Рады будут еще четыре партии.

Ранее Киев и представители стран Запада неоднократно говорили о вмешательстве России в выборы на Украине. Наиболее популярным это обвинение стало на Украине после того, как про вмешательство РФ в выборы президента стали говорить в США.