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МИД предупредил российских туристов об активности вулкана Этна на Сицилии

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МИД предупредил российских туристов об активности вулкана Этна на Сицилии

Москва, 29 июля. Ситуационно-кризисный центр министерства иностранных дел РФ (ДСКЦ) в своем Twitter-аккаунте предупреждает российских туристов об активности вулкана Этна, расположенного на Сицилии.

По имеющимся данным, на итальянском острове наблюдается повышенная активность вулкана Этна. В связи с этим объявлен «желтый» уровень опасности, также возможны ограничения транспортного движения и изменения в работе воздушных гаваней.

Существенное усиление активности Этны научные сотрудники из Национального института геофизики и вулканологии Италии зафиксировали в ночь на 19 июля, но сам вулкан проснулся за пять дней до этого.

Напомним, в начале июля в результате извержения вулкана Стромболи на одноименном острове в Италии погиб турист, еще один человек получил травмы.

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