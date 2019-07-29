МИД предупредил российских туристов об активности вулкана Этна на Сицилии

Москва, 29 июля. Ситуационно-кризисный центр министерства иностранных дел РФ (ДСКЦ) в своем Twitter-аккаунте предупреждает российских туристов об активности вулкана Этна, расположенного на Сицилии.

По имеющимся данным, на итальянском острове наблюдается повышенная активность вулкана Этна. В связи с этим объявлен «желтый» уровень опасности, также возможны ограничения транспортного движения и изменения в работе воздушных гаваней.

Существенное усиление активности Этны научные сотрудники из Национального института геофизики и вулканологии Италии зафиксировали в ночь на 19 июля, но сам вулкан проснулся за пять дней до этого.

Mount Etna erupts, disrupting flights in Sicily | https://t.co/R42Svv3nKO pic.twitter.com/mEn4IcHAZK — RTÉ News (@rtenews) July 20, 2019

Напомним, в начале июля в результате извержения вулкана Стромболи на одноименном острове в Италии погиб турист, еще один человек получил травмы.