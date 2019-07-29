Климкин заявил, что Меркель посмотрела несколько серий «Слуги народа»

Киев, 29 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель посмотрела несколько эпизодов сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава украинского МИД Павел Климкин в интервью агентству «Укринформ».

«Я специально пересмотрел несколько серий… Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела», — утверждает украинский министр иностранных дел.

Климкин отметил, что не знает, какие именно серии посмотрела канцлер Германии. При этом он призвал журналистов спросить у Меркель об увиденных ею эпизодах «Слуги народа» во время интервью.

«Я точно знаю, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и спрашивали мое мнение по этому поводу. Назвать их не могу, поскольку не спрашивал у них разрешения», — заявил глава МИД Украины.

Напомним, в сериале «Слуга народа» Владимир Зеленский сыграл школьного учителя Василия Голобородько, который по сюжету стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами. Благодаря сериалу популярность Зеленского в родной стране значительно выросла. Отметим, что президент Украины выбрал название «Слуга народа» и для своей политической партии.

Ранее Владимир Зеленский сравнил себя с персонажем Василия Голобородько. По мнению президента Украины, у них есть много общего с главным героем сериала, сообщает «Газета.ru».