Королева Елизавета позволила Кейт Миддлтон нарушить регламент

Лондон, 29 июля. Когда герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон была еще только невестой принца Уильяма, королева Великобритании Елизавета II позволила ей нарушить протокол, чтобы девушка могла почувствовать, что ей рады в королевской семье. Об этом в понедельник рассказала королевский эксперт Кэти Николь.

По ее словам, когда Миддлтон приглашали в шотландскую резиденцию королевы, ее фотографу разрешили делать снимки, хотя, согласно правилам, фотографировать здесь могли только члены королевской семьи, сообщает Пятый канал.

«То, что она допустила Кейт в свое ближайшее окружение, было очень щедрым жестом со стороны Ее Величества и тонким ходом, который доказал, что она серьезно относится к роману своего внука», — отметила Николь.

Ранее сообщалось, что Елизавета II, которая в апреле отметила 93-летие, взяла под личный контроль жизнь принца Гарри и Меган Маркл, которые стали проявлять чрезмерную самостоятельность.

Королева стала тайно следить за жизнью семьи принца после того, как Гарри и его супруга переехали во Фрогмор-коттедж. Также, напомним, супруги завели отдельный Instagram и разделили благотворительную деятельность с братом Гарри — Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон, что подкрепило мнение о независимости принца Гарри и Меган.

Британские СМИ полагают, что королева хочет удостовериться в готовности принца Гарри и Меган Маркл координировать свои дела с Букингемским дворцом, чтобы в итоге королевская семья не получила в итоге «независимое государство Фрогмор».