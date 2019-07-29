Пенсионерка из Ульяновска подарила свою единственную квартиру Киркорову

Москва, 29 июля. Пенсионерка из Ульяновска подарила королю российской поп-эстрады Филиппу Киркорову свою единственную квартиру.

О столь неожиданном и по-настоящему щедром подарке написал портал SM-News, который составил рейтинг неожиданных презентов, сделанных поклонниками звездам российской эстрады.

Так, пожилая жительница Ульяновска решила переписать на своего кумира квартиру. Киркоров от такого подарка отказался, однако пенсионерка не отступала. Отмечается, что еще ее мать, которая тоже была преданной поклонницей певца, намеревалась подарить ему свою жилплощадь.

Интересно, что женщина действительно освободила квартиру и больше туда не возвращалась, так как юридически не была там хозяйкой.

Ранее сообщалось, что Киркоров признался в любви жителям Крыма после гастролей на полуострове. Слова благодарности местным жителям, которые подарили певцу незабываемые впечатления, он опубликовал в своем профиле в социальной сети Instagram. Исполнитель поделился, что завершился его 31-й концертный сезон в Крыму. Он поблагодарил «за аншлаг в легендарном зале «Юбилейный», за аплодисменты и за невероятную любовь».

По пути на концерт фура, которая перевозила костюмы звезды, попала в аварию. Водитель не справился с управлением транспортным средством и съехал в кювет. К счастью, информации о пострадавших не поступало.