«Спартак» готов отпустить Луиса Адриано за 6 млн евро

Москва, 29 июля. По информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» готов продать нападающего Луиса Адриано. По словам источника, столичный клуб хочет выручить за бразильца 6 млн евро.

Сообщается, что в настоящий момент у красно-белых есть одно предложение по форварду — от бразильского «Фламенго». Однако возможный переход Луиса Адриано усложняется тем, что до закрытия трансферного окна в Бразилии остается мало времени — до 31 июля. Кроме того, у всех сторон пока что достаточно большие разногласия в финансовом аспекте сделки.

Адриано перешел в столичный клуб из «Милана» на правах свободного агента в январе 2017 года. В прошлом сезоне 32-летний бразилец принял участие в 30 матчах, забил 7 мячей и 6 раз ассистировал партнерам.

В текущем сезоне Адриано принял участие в трех матчах красно-белых и отметился одним забитым мячом.