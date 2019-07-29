Сирия новости 29 июля 12.30: курды строят укрепления у границ Турции, в Дейр-эз-Зоре задержаны боевики ИГ*

Сирия, 29 июля. Курды строят укрепления у границ Турции. В Дейр-эз-Зоре задержаны боевики ИГ1*. САА вернула под свой контроль несколько поселков на северо-западе провинции Хама. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вернули под свой контроль несколько поселков на северо-западном фронте Хамы, после перестрелки с боевиками альянса «Тахрир аш-Шам».

«Исламское государство1»: потеряло шесть боевиков в ходе рейдов SDF и международной коалиции в Дейр-эз-Зоре, подозревается в организации подрыва в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялась ударами с САА на северо-западе Хамы и в Алеппо.

Курды: провели серию рейдов в Дейр-эз-Зоре, задержав 6 человек, подозреваемых в связи с ИГИЛ1, в Хасаке строят укрепления у турецкой границы.

ВС Турции: совершили разведывательный полет у границ Сирии.

Международная коалиция: направила конвой военной техники на восток Алеппо, совместно с курдскими отрядами SDF провели рейды в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В западной части провинции продолжаются вооруженные столкновения. Согласно данным новостного портала Baladi News, рядом с поселком Халаса отряд Сирийской арабской армии (САА) обстрелял укрытия радикалов альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Отметим, что за последний месяц боевики альянса совершил попытку занять несколько западных районов окраин столицы провинции и обстреливали поселения и муниципальные здания, в результате чего пострадало свыше двадцати мирных жителей.

У города Манбидж местные заметили военный конвой тяжелой техники, принадлежащий военнослужащим международной коалиции, который двигался в восточную часть провинции, занятой курдским ополчением, как передает Twitter-канал Al Furat.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отряд «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовал боевика «Исламского государства» в районе Каша на севере города Дейр-эз-Зор, как сообщает новостной канал Rojava Network. Источник также сообщил, что курды в ходе совместного рейда с военнослужащими и авиацией международной коалиции во главе с США ликвидировали «спящую ячейку» ИГИЛ, состоящую из пяти боевиков, которые скрывались в поселке Аль-Хаваидж, где вчера ими был взорван автомобиль. После серии подрывов у штаб-квартир SDF курды и международная коалиция усилили патрули и участили рейды с обысками на подконтрольных им территориях. Авиация коалиции ежедневно совершает разведывательные вылеты в провинции.

Провинция Ракка

Четыре курдских ополченца SDF погибли и еще трое получили тяжелые ранения в результате взрыва их автомобиля, когда они патрулировали окрестности поселка Хамрат-Бувайтия, передает Twitter-канал Radio Al Kul. Детали взрыва пока выясняются. Ответственность за подрыв пока не взяла ни одна из вооруженных радикальных группировок, но в организации подрыва подозревают боевиков ИГИЛ, которые ежедневно совершают вылазки к позициям курдского ополчения.

Провинция Хама

На северо-западе провинции САА прошло контрнаступление. Атака позиций радикалов в районе поселка Тель-Маллах была начата вечером в воскресенье. После ожесточенной перестрелки, которая длилась большую часть ночи, подразделение сирийской армии сумело вернуть под свой контроль Тель-Маллах и соседний с ним поселок Аль-Джубейн. Сирийская армия также вновь заняла ключевую дорогу, соединяющую два христианских города Мхарде и Скальбия, как сообщает новостное агентство Al Masdar.

Под контроль сирийской армии перешел после боев поселок Ад-Дахра. В ответ боевики обстреливали поселки Шейх-Хадид, Джалам и Кафр-Яхуд, расположенные северо-западнее Мхарде и обменялись с САА ударами в районе города Аль-Латамина, как передает новостной портал Step News Agency.

Провинция Хасака

Конвой подкрепления для SDF с фурами, загруженными бетонными барьерами и буровыми установками, покинул город Аш-Шаддади и направился к турецкой границе, как передал новостной портал Euphrates Post. В настоящее время в провинция Хасака и Ракка курдские отряды проводят подготовительные работы и строят опорные пункты, готовясь к вводу турецких войск на восток Сирии.

По данным Twitter-канала NDE, турецкий беспилотник совершил разведывательный полет над приграничными с Сирией районами. Напомним, что Анкара заявила о своем намерении расширить свой фронт на восток Сирии и начать наступление на позиции, которые удерживают за собой курдские отряды «Демократических сил Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.