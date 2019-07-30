В окрестностях сирийского Алеппо восстановлена работа главной электростанции

Дамаск, 30 июля. Электростанция района Маскана, расположенная в районе сирийского Алеппо, начала подачу электроэнергии на насосные станции и в жилые кварталы города после длительной паузы, произошедшей из-за терроризма. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Хоссам Хадж Исмаил, директор северного отделения организации, заявил, что работа станции была полностью восстановлена в течение последних двух месяцев. Станция была разрушена из-за террористических атак, ее ремонт был необходим, так как это главная станция, которая питает все прилегающие насосные станции, в том числе связанные с крупными производствами.

На станции, по словам Хадж Исмаила, располагаются два трансформатора мощностью 70 мегаватт. Однако ее мощность может быть усилена по мере необходимости.

Со своей стороны Юсеф Курдие, директор Генеральной организации по водоснабжению и водоотведению в Алеппо, сказал, что перекачка питьевой воды из озера Асад в район Маскана смогла продолжиться после восстановления электричества. Это обошлось в 325 миллионов сирийских фунтов. На восстановление трех насосных станций ушло 420 миллионов сирийских фунтов.

Ряд жителей района Маскана выразили радость по поводу возвращения электричества в окрестности Алеппо, они также остались довольны восстановлением инфраструктуры и сектора обслуживания. Шейх Маджд Ибрагим Данден подчеркнул важность использования водяных насосов, которые были разрушены терроризмом, чтобы помочь фермерам облегчить их бремя и расходы на водный транспорт.

Ранее сообщалось, что первая и вторая группы тепловых станций в Баниясе в провинции Тартус вернулись к работе, после того как ремонтные работники смогли увеличить нагрузку на парогенераторы. По последним оценкам, реставрация тепловых станций обошлась в 25 млн долларов США, которые были выделены государственной казной.