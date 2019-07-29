Медики рассказали, какие продукты помогают облегчить похмелье

Москва, 29 июля. Медики рассказали, какие продукты способны облегчить симптомы похмелья. По словам специалистов, справиться с последствиями употребления алкогольных напитков поможет восполнение баланса электролитов, а также калия, магния и глюкозы.

Чтобы облегчить похмельный синдром, необходимо пить много воды. Это ускорит процесс выведения токсинов из организма, а употребление негазированной минералки поможет восстановить баланс электролитов. Медики отмечают, что не стоит следовать распространенной рекомендации употреблять рассол при похмелье. Этот метод даст кратковременный эффект, а содержащаяся в жидкости соль только усугубит состояние, поскольку усилит обезвоживание организма.

Чтобы снять головную боль при похмелье, лучше всего, по рекомендациям врачей, выпить таблетку аспирина. Также медики рекомендуют есть курагу и миндаль: они восстановят баланс калия и магния. Кроме того, при похмелье полезны яйца. Входящий в их состав цистеин ускоряет выведение из организма продуктов распада алкоголя.

Повысить уровень глюкозы в крови при похмелье поможет ложка меда. Подойдет для этих целей и овсяная каша. Чтобы справиться с последствиями употребления алкоголя, медики рекомендуют есть шпинат, который приведет в норму содержание витамина В9 в организме, пишут «Актуальные Новости».

Ранее врачи рассказали, вредно ли пить чай после употребления алкоголя. По словам медиков, одновременный прием крепкого чая и спиртных напитков опасен для организма. Однако в малых дозах чай может помочь справиться с похмельем.