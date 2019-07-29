В ОБСЕ объяснили, почему Зеленский готов к диалогу о русском языке на Украине

Киев, 29 июля. Заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что он может быть готов к диалогу о статусе русского языка на Украине. Об этом заявил журналистам в понедельник верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

Он напомнил, что после инаугурации Зеленский говорил и на украинском, и на русском языках.

«Он [Зеленский] также упомянул, что язык — это фактор, который должен объединять общество, а не разделять его», — уточнил Заньер, отметив, что ждет окончательного формирования нового состава Верховной рады.

Заньер не исключил, что осенью посетит Украину, передает РИА Новости.

Комиссар ОБСЕ обратил внимание, что собирается провести переговоры с представителями дипломатического ведомства Украины, администрацией президента, министрами образования и культуры.

Ранее Заньер в интервью изданию «Известия» заявил, что министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ работают над изменениями в украинских законах, связанных с политикой касательно национального языка. По его словам, закон был принят без каких бы то ни было консультаций с представителями национальных меньшинств на Украине.

Напомним, 16 июля на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный в мае пятым главой государства Петром Порошенко. Закон предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах и отраслях жизни.