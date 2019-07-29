Пьяный житель Кузбасса на автомобиле оставил односельчан без света

Кемерово, 29 июля. Жители Кемеровского района остались без света. Об этом рассказали в департаменте по связям с общественностью компании «Россети Сибирь».

Вечером 28 июля энергетикам сообщили о том, что в селе Силино отсутствует свет. Линия электропередач оказалась повреждена. На месте происшествия оказалось, что водитель «Волги» вместе с друзьями активно отмечал день ВМФ. Они катались по окрестностям и не сразу заметили опору ЛЭП, в которую врезались на большой скорости. Водитель и пассажиры не получили серьезных травм, кроме испуга. Но 150 жителей села оказались без света. Сотрудники энергетической компании вызвали на место происшествия полицию.

Более трех часов понадобилось энергетикам, чтобы обнаружить повреждение, заменить опору и возобновить работу линии. В настоящее время электроснабжение всех социально значимых объектов и домов сельских жителей было восстановлено в полном объёме, сообщает «Газета Кемерова».

По факту чрезвычайного происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства ДТП уточняются.