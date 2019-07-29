Задержанные на незаконном митинге провокаторы не жаловались на полицию омбудсмену

Москва, 29 июля. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что не получала жалоб на задержания во время несанкционированной акции оппозиции в Москве. Тем не менее, она направила запросы в Следственный комитет и прокуратуру.

«Жалоб в наш адрес не поступало. Если будут обращения, то мы обязательно их рассмотрим по всем позициям», — пояснила она агентству РИА Новости.

Напомним, что в субботу в Москве состоялся несанкционированный митинг снятых с выборов кандидатов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Несмотря на предостережения главы СПЧ Михаила Федотова, участники акции устроили провокации и стычки с полицией. В результате двое полицейских получили газовым баллончиком в лицо, еще одному повредили ногу. Всего в ходе несанкционированного митинга в Москве были задержаны более тысячи человек. Значительное количество задержанных не являются жителями российской столицы.

Бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и массовое побоище. По ее словам, благодаря действиям правоохранителей, столица смогла жить обычной жизнью, несмотря на действия провокаторов.