Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия новости 30 июля 07.00: боевик SDF жестоко избил женщину в Манбидже, коалиция США разбомбила деревню в Дейр-эз-Зоре

197
0 Оставить комментарий

Сирия новости 30 июля 07.00: боевик SDF жестоко избил женщину в Манбидже, коалиция США разбомбила деревню в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 30 июля. Появилось видео избиения боевиком SDF мирных арабов, ВВС США разбомбили мирную деревню в Дейр-эз-Зоре, «спящая ячейка» ИГИЛ1 атаковала силы «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Военная полиция РФ: провела патрулирование на севере провинции Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): атаковало «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: вступила в схватку с ИГИЛ в городе Серакиб.

Курды: избили мирных жителей в Манбидже, захватили «спящую ячейку» ИГ в Ракке, провели рейд в мирной деревне в Хасаке.

Международная коалиция: нанесла удар по мирной деревне в Дейр-эз-Зоре.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Источник в Twitter (@zana_med) сообщил о появлении патрулей российской военной полиции в районе населенных пунктов Шабха и Шерава на севере провинции Алеппо. Территория, где появились российские силы, находится на самой границе земель, подконтрольных протурецким формированиям в кантоне Африн.

Между тем боевики курдских формирований на севере Алеппо подвергли избиениям и пыткам нескольких мирных жителей. Как сообщает катарское агентство Khaberni, в социальных сетях распространяется ролик, в котором боевик в черной балаклаве избивает ногами двух мужчин и женщину арабской национальности. Видео было снято одним из товарищей курдского боевика, предположительно на окраине находящегося под контролем курдских Отрядов самообороны города Манбидж. В ролике боевик проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), вытащив из машины, избивает гражданских лиц, оскорбляет и даже мочится на них. Он также срывает с женщины хиджаб и продолжает избивать ее кулаками. «Преступление» арабов, по версии курдских радикалов, якобы состояло в том, что они отказались «добровольно» пойти на службу в силы SDF.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько мирных жителей погибли и еще несколько получили ранения в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по деревне Аз-Зер в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Информацию об этом распространяют только сирийские и российские информационные агентства, такие как SANA. Западные СМИ и Пентагон хранят молчание по этому поводу. Соответственно, подробности о ситуации пока неизвестны.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Ожесточенные столкновения вспыхнули на территории провинции Идлиб между боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам» (возглавляется террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») и «спящей ячейкой» группировки «Исламское государство» в городе Серакиб. Как сообщает новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews), боевики ИГИЛ атаковали силы «Тахрир аш-Шам» на территории города, по крайней мере пять из них подорвали себя, использовав пояса смертника. Сообщается о жертвах и раненых с обеих сторон.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Контртеррористические подразделения коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) раскрыли на востоке провинции Ракка «спящую ячейку» террористов «Исламского государства». Как сообщает Al Yaum TV, боевики планировали осуществить теракты в Ракке в мусульманский праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который начнется вечером 11 августа. В доме одного из террористов были обнаружены взрывчатка и оборудование для связи, а также автомобиль, с помощью которого боевики планировали совершить теракт.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Несколько мирных жителей получили ранения в результате рейда курдских боевиков в провинции Хасака. Как сообщает Baladi News, боевики курдских сил внутренней безопасности «Асайиш» провели рейд в районе деревни Телль-Хамис на востоке Хасаки. Ранения получили трое мирных жителей. Источник сообщает, что рейд прошел на фоне дезертирства из рядов коалиции SDF арабских боевиков из лагеря Умм ар-Русс в Хасаке.

Напомним, проамериканские курдские «Демократические силы Сирии» пришли на восток Сирии по указанию американских покровителей для борьбы с террористами «Исламского государства» и практически сразу же столкнулись с противодействием местного населения. После того как SDF и коалиция добили ИГИЛ в Аль-Багузе в конце года, отношения между курдскими силами и местным арабским населением стремительно деградировали — вплоть до того, что курды полностью отказались от привлечения местных жителей в органы местного самоуправления, фактически заменив эти органы собственными «военными советами». Это привело к многочисленным случаям дезертирства арабских группировок из коалиции SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров