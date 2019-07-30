Сирия, 30 июля. Появилось видео избиения боевиком SDF мирных арабов, ВВС США разбомбили мирную деревню в Дейр-эз-Зоре, «спящая ячейка» ИГИЛ1 атаковала силы «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Военная полиция РФ: провела патрулирование на севере провинции Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): атаковало «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: вступила в схватку с ИГИЛ в городе Серакиб.

Курды: избили мирных жителей в Манбидже, захватили «спящую ячейку» ИГ в Ракке, провели рейд в мирной деревне в Хасаке.

Международная коалиция: нанесла удар по мирной деревне в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Источник в Twitter (@zana_med) сообщил о появлении патрулей российской военной полиции в районе населенных пунктов Шабха и Шерава на севере провинции Алеппо. Территория, где появились российские силы, находится на самой границе земель, подконтрольных протурецким формированиям в кантоне Африн.

Между тем боевики курдских формирований на севере Алеппо подвергли избиениям и пыткам нескольких мирных жителей. Как сообщает катарское агентство Khaberni, в социальных сетях распространяется ролик, в котором боевик в черной балаклаве избивает ногами двух мужчин и женщину арабской национальности. Видео было снято одним из товарищей курдского боевика, предположительно на окраине находящегося под контролем курдских Отрядов самообороны города Манбидж. В ролике боевик проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), вытащив из машины, избивает гражданских лиц, оскорбляет и даже мочится на них. Он также срывает с женщины хиджаб и продолжает избивать ее кулаками. «Преступление» арабов, по версии курдских радикалов, якобы состояло в том, что они отказались «добровольно» пойти на службу в силы SDF.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько мирных жителей погибли и еще несколько получили ранения в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по деревне Аз-Зер в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Информацию об этом распространяют только сирийские и российские информационные агентства, такие как SANA. Западные СМИ и Пентагон хранят молчание по этому поводу. Соответственно, подробности о ситуации пока неизвестны.

Провинция Идлиб

Ожесточенные столкновения вспыхнули на территории провинции Идлиб между боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам» (возглавляется террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») и «спящей ячейкой» группировки «Исламское государство» в городе Серакиб. Как сообщает новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews), боевики ИГИЛ атаковали силы «Тахрир аш-Шам» на территории города, по крайней мере пять из них подорвали себя, использовав пояса смертника. Сообщается о жертвах и раненых с обеих сторон.

Провинция Ракка

Контртеррористические подразделения коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) раскрыли на востоке провинции Ракка «спящую ячейку» террористов «Исламского государства». Как сообщает Al Yaum TV, боевики планировали осуществить теракты в Ракке в мусульманский праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который начнется вечером 11 августа. В доме одного из террористов были обнаружены взрывчатка и оборудование для связи, а также автомобиль, с помощью которого боевики планировали совершить теракт.

Провинция Хасака

Несколько мирных жителей получили ранения в результате рейда курдских боевиков в провинции Хасака. Как сообщает Baladi News, боевики курдских сил внутренней безопасности «Асайиш» провели рейд в районе деревни Телль-Хамис на востоке Хасаки. Ранения получили трое мирных жителей. Источник сообщает, что рейд прошел на фоне дезертирства из рядов коалиции SDF арабских боевиков из лагеря Умм ар-Русс в Хасаке.

Напомним, проамериканские курдские «Демократические силы Сирии» пришли на восток Сирии по указанию американских покровителей для борьбы с террористами «Исламского государства» и практически сразу же столкнулись с противодействием местного населения. После того как SDF и коалиция добили ИГИЛ в Аль-Багузе в конце года, отношения между курдскими силами и местным арабским населением стремительно деградировали — вплоть до того, что курды полностью отказались от привлечения местных жителей в органы местного самоуправления, фактически заменив эти органы собственными «военными советами». Это привело к многочисленным случаям дезертирства арабских группировок из коалиции SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.