AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

Москва, 29 июля. Популярная китайская торговая площадка AliExpress начнет сотрудничать с малым и средним бизнесом в России.

Как пишет газета «Ведомости», китайская компания планирует заниматься поставками своих товаров в российские магазины. Представитель AliExpress Антон Пантелеев заявил, что торговая площадка рассматривает возможность доставлять в будущем товары и от российских производителей в торговые сети на территории РФ.

По словам собеседника издания, сейчас представители AliExpress договариваются о партнерстве и обсуждают возможный ассортимент. Известно, что партнеры-дистрибуторы китайской торговой площадки будут заниматься доставкой и растаможиванием. После завершения этапа тестирования AliExpress хочет создать отдельный сайт или приложение для работы с юридическими лицами, объяснил Пантелеев.

К настоящему моменту уже есть договоренность с сетью магазинов электроники «Астмаркет», продолжаются переговоры с продовольственным ритейлером «Дикси». Кроме того, о проекте осведомлен «Командор», который является одним из самых крупных ритейлеров в Восточной Сибири. Об этом пишет «360».

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заметил, что доля товаров из Китая в непродовольственном ассортименте розницы в РФ очень велика. По его словам, закупки через китайскую торговую площадку AliExpress могут быть привлекательны для российского бизнеса.

Известно, что требования к российским предпринимателям будут минимальными, без ограничений по обороту, сервису или доставке. Об этом напоминает «Ридус».