Киев, 29 июля. Блогер Макс Бужанский, который прошел в Верховную раду от партии «Слуга народа», заявил, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Он прокомментировал предложения оставить в официальном календаре только день памяти и примирения, которые отмечают 8 мая. В интервью украинскому изданию «Страна.ua» он уточнил, что проголосует против инициативы отменить День Победы. Депутат из партии Зеленского раскритиковал попытки отменить День Победы на Украине.

«И спрошу: «Что ж вы за дебилы?», — сказал Бужанский.

Блогер задал вопрос, чего хочет добиться Киев попыткой отменить праздник.

«Что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? Ни один человек пока не ответил на этот вопрос. Примиряться с нынешними немцами? А зачем? С ними мы и так живем в мире. Примиряться с теми немцами, что повешены после Нюрнбергского трибунала? С ними я не согласен примиряться», — объяснил он.

Напомним, в 2019 году украинцы отметили 9 мая День Победы, власти акцентировали внимание на дне примирения. При этом с каждым годом число украинцев, празднующих День Победы, растет. По мнению экспертов, это является ответом общества на националистическую риторику власти. Два года назад на Украине запретили использовать в торжественных мероприятиях Знамя Победы и другие советские символы. В отношении памятной даты можно использовать только понятие «Вторая мировая война».

Киев начал проводить так называемую политику «декоммунизации» после государственного переворота в 2014 году. В рамках этой политики украинские власти в 2015 году переименовали День Победы, убрав из официального названия праздника упоминание о Великой Отечественной войне.

Также в 2015 году на Украине появился новый праздник — День памяти и примирения, который отмечается 8 мая. На этот день были перенесены все официальные праздничные мероприятия.

Ранее бывший депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович призвал украинцев отмечать День Победы 9 мая. Рабинович подчеркнул, что всегда праздновал День Победы и не станет отказываться от этой традиции. Как отметил депутат, его отец и дядя, как и миллионы людей, прошли всю войну, чтобы сегодня у их потомков была возможность праздновать Победу над фашизмом.