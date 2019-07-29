Сирийские военные нашли тайный склад боевиков в районе Дейр-эз-Зора

Дамаск, 29 июля. В ходе патрулирования освобожденных районов республики компетентные органы Сирии обнаружили подземный склад боеприпасов, оставшихся от террористов, которые ранее оккупировали окраины Дейр-эз-Зора, неподалеку от замка аль-Рахба. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

По сообщению источника, склад содержал большое количество минометов различных калибров. Закамуфлированный схрон внешне представлял собой свалку отходов, расположенную на окраинах населенного пункта. Компетентные органы продолжают прочесывать этот регион при поддержке инженерных подразделений с целью очистить место от самодельных взрывных устройств или мин-ловушек, которые могли оставить террористы.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В течение последнего года после освобождения большинства районов Дейр-эз-Зора Сирийская арабская армия и компетентные органы обнаружили огромное количество оружия и боеприпасов незаконных вооруженных группировок, которые были вынуждены сдать регион официальному правительству республики.

Ранее сообщалось, что компетентные органы Сирии обнаружили на бывших позициях джихадистов несколько единиц оружия, боеприпасы, наркотики, аппаратуру для ведения разведки западного производства. Также было найдено израильское оборудование. Все это было спрятано в тайниках на территории провинции Эль-Кунейтра.