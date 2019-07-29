Эксперт рассказал, как Зеленский превратит СБУ в инструмент политических репрессий

Реформируя СБУ, Зеленский планирует создать инструмент политических репрессий, считает аналитик Богдан Безпалько.

Ранее секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Александр Данилюк сообщил, что администрация президента Украины готовит реформу Службы безопасности (СБУ).

«У нас на повестке дня стоит реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно не будут иметь смысла. Потому что Служба безопасности исторически встроена во многие процессы. Что должно произойти: первое — СБУ должна стать более мощной, но в одной ключевой сфере — это контрразведка. Второе — убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическую сферу и борьбу с коррупцией», — сообщил он.

А для того чтобы изменения не оставались только на бумаге, руководству страны необходимо внести соответствующие поправки в законодательство. При этом, по словам того же Данилюка, реформу СБУ активно поддержали международные партнеры Киева.

Комментируя инициативу администрации Зеленского, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «команда нового президента может пытаться копировать американский опыт, в котором ЦРУ и ФБР разделены по своему функционалу».

«Реформа необходима Зеленскому для проведения кадровых чисток в Службе безопасности Украины, которая, возможно, кажется ему не совсем подконтрольной. Он под предлогом реформирования обеих спецслужб (СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР). — Прим. ФАН) хочет их сильно изменить в кадровом отношении, сделать более лояльными себе», — говорит эксперт.

Однако есть еще одно соображение, которое, возможно, не совсем приятно для самого президента Зеленского. Дело в том, что сосредоточенность на контрразведке может означать фактическое превращение СБУ в «инструмент политических репрессий».

«Действительно, СБУ может стать новым карательным аппаратом, ведь, как мы успели узнать за последние пять лет, любого человека можно обвинить в сепаратизме, шпионаже, работе на «клятых москалей» и т. д. И это все будет подпадать под работу контрразведки, но вместе с этим можно говорить, что, вероятно, сохранятся и тайные тюрьмы СБУ. В этом случае она будет чисто политическим инструментом для решений возможных проблем Зеленского и тех кураторов, которые за ним стоят. А для него это точно не очень приятно, он к этому еще не привык», — продолжает Безпалько.

Функции, связанные с экономической сферой и борьбой с коррупцией, вероятно, будут переданы либо ГБР, либо МВД, по той самой американской системе. Но также вполне возможно, что будет создана еще одна спецслужба, хотя в этом нет необходимости.

«Судя по тому, что [Петра] Порошенко вызывали по коррупционным делам на допросы именно в ГБР, скорее всего, это ведомство и будет заниматься экономическими делами. Кроме того, там еще раньше существовало национальное антикоррупционное бюро Украины», — заключил собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала автобусные рейсы из Одессы на территорию Луганской Народной Республики.