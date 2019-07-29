Ливийская национальная армия начала вторую фазу наступления на Триполи

Бенгази, 29 июля. Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром приступила ко второй фазе наступления на ливийскую столицу Триполи. Об этом сообщил журналистам в понедельник депутат парламента в ливийском Тобруке Али аль-Кайди.

Ранее ЛНА сообщила, что первый этап наступления на Триполи завершился благополучно.

По словам Али аль-Кайди, военные ЛНА наступают на Триполи в рамках нового дня военной операции «Поток достоинства», так как армии удалось достичь большинства своих целей, среди которых — ослабление сил вооруженных формирований.

Помимо этого, депутат положительно оценил недавний визит делегации ливийского парламента в Штаты, отметив, что его ключевой задачей было довести до сведения о том, что «на самом деле происходит в Ливии». Аль-Кайди обратил внимание на то, что речь шла о правде относительно «поддержки терроризма со стороны правительства национального согласия», передает РИА Новости.

Как сообщала «Газета.Ru», командующий ЛНА Халифа Хафтар в начале апреля текущего года приказал ЛНА приступить к наступлению на Триполи для «освобождения от террористов». Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о старте ответной операции. В результате сражений в Триполи, согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли практически 1050 человек, более 5,5 тысячи пострадали.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи восемь лет назад Ливия де-факто перестала отождествляться как единое государство. В настоящее время в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе — в столице Триполи — правит сформированное при поддержке ООН и ЕС Правительство национального согласия.