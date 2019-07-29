Избранный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал предложение переименования России в Московию и назвал «легализацию нацизма» единственным результатом Майдана. Об этом он сказал в интервью изданию «Страна.ua».

Говоря о данной инициативе своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский подчеркнул, что она противоречит здравому смыслу.

«К сожалению, это калька неудачников вроде Петра Алексеевича. Если мы хотим, чтобы к нам относились серьезно, то мы должны быть серьезными людьми», — сказал он.

Глупые идеи иногда поступают от отдельных представителей партии президента Владимира Зеленского, но иногда и трезвые, считает Александр Дудчак.

«Это говорит о том, что единой позиции у всей команды нет. Но иногда проступают здравый смысл и правильные решения. Об этом можно судить на основании того, что прекратились гонения на церковь, нет репрессий. Людям фактически стало легче «дышать». Однако это не решает глобальных проблем с экономикой, с развитием государства, улучшением уровня жизни. Тем не менее мы можем наблюдать положительные сдвиги. Ситуация такая, что по большому счету цели, поставленные перед Майданом, достигнуты, но после перегиба палки люди радуются тому, что есть на сегодняшний день», — заявил Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей.

Выдвижение Никитой Потураевым идеи о переименовании России является бредом, полагает политолог.

«Они лезут не свое дело в плане переименования других государств. Это клиника и палата №6. Когда такие идеи выдвигаются людьми, то их нужно исключать из общей команды. Они просто дискредитируют остальных людей, которые пытаются сделать что-то на фоне провала последних пяти лет. Поэтому мы будем приветствовать возвращение к здравому смыслу», — пояснил эксперт.

Очень похоже, что люди учатся у своих старших партнеров и братьев по разуму, например, у того же президента США Дональда Трампа, говорит политолог.

«Глава США часто грозит тем, что забросает всех атомными бомбами, но потом отказывается от этой идеи. Такие идеи политиков являются желанием давить на нервы и сознание. Таким образом в команде Зеленского доводят ситуации до абсурда, а потом возвращаются к здравому смыслу», — заключил Дудчак.

Ранее Потураев сообщал, что Россию и русский язык следует переименовать, сообщила Газета.ru. По словам политика, русский язык нужно назвать российским, а саму Россию — Московией.

На Украине 21 июля прошли внеочередные парламентские выборы. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» после обработки 100% протоколов набрала 43,16% голосов. «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко получила поддержку 13,05% проголосовавших.

Необходимый для попадания в Верховную раду пятипроцентный барьер прошли: партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,1%) и «Голос» Святослава Вакарчука (5,82).

Официальные результаты выборов ЦИК Украины обнародует до 5 августа.