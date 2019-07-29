Боевики «ан-Нусры»* провели ракетный обстрел жилого сектора Алеппо

Дамаск, 29 июля. Три мирных жителя, в том числе двое детей, были убиты, еще 15 человек получили ранения в результате ракетных обстрелов террористическими группами в жилых кварталах в Аль-Хамдании и ряде других районов в сирийском городе Алеппо. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агенства новостей (ФАН).

По словам источника в штабе полиции Алеппо, террористы запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 атаковали из своих районов дислокации неподалеку от Аль-Рашидина. Ракетные обстрелы начались, когда на улицах было большое скопление пешеходов и автомобилей, в результате удара погибли три мирных жителя, в том числе двое детей, ранения разной степени тяжести получили еще 15 человек. Кроме того, пострадали их дома и государственная собственность.

Нашему корреспонденту удалось побывать на месте трагедии:

Все раненые были доставлены в университетский госпиталь и больницу Аль-Рази для лечения, где им была оказана первая медицинская помощь.

Подразделения Сирийской арабской армии немедленно отреагировали на источники нападений в районе Аль-Рашидин. Они уничтожили ракетные установки. Также были ликвидированы и ранены участники террористической группировки. Это далеко не первый случай, когда незаконные вооруженные формирования устраивают атаки на жилые районы освобожденного сирийской правительственной армией города.

Ранее сообщалось, что семь мирных жителей были убиты, еще несколько получили ранения в результате нападений террористических групп на жилые районы Аль-Хамдания и Джамилия в сирийском Алеппо. Эта атака произошла буквально на прошлой неделе.

Боевики незаконных вооруженных группировок использовали гранатометы и реактивные системы залпового огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.