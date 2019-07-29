Шнуров опубликовал стих о лесных и политических пожарах

Санкт-Петербург, 29 июля. Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное лесным и политическим пожарам. Произведение он опубликовал на своей странице в Instagram.

В новом стихотворении Шнуров высмеял чиновников, которые, по его мнению, не применяют никаких действенных способов, чтобы ликвидировать пожары в лесах и политике. Как заявляет артист, ответственные лица полагаются только на «волю божию».

«Пусть горит, а че? как говорится», — написал музыкант.

Лидер «Ленинграда» считает, что «вся Россия пламенем объята». По мнению Шнурова, чиновники используют нерациональные и неактуальные методы для тушения огня в лесах Сибири и для решения проблем политических волнений, пишет «ФедералПресс».

«У начальства методы, как лица: Старые, но в ботоксе ожили», — заявил артист.

Напомним, жители Сибири попросили ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области. Они составили петицию, в которой сообщили, что горение происходит в течение нескольких недель.

Ранее Сергей Шнуров стал центром скандала, заявив о том, что ему не нужен «этот ваш Крымский мост». После этого продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин призвал крымчан не пускать лидера группы «Ленинград» на полуостров, а также не ходить на концерты «Шнура». С позицией Разина согласилась и телеведущая Дана Борисова.