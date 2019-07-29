Венесуэла направит жалобу в ООН из-за нарушения США воздушного пространства

Каракас, 29 июля. Власти Венесуэлы намерены обратиться в ООН в связи с нарушениями подконтрольного стране воздушного пространства со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее сообщение опубликовал в своем микроблоге в Twitter глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

По данным Каракаса, Вашингтон неоднократно нарушал воздушное пространство государства за последние две недели. В министерстве обороны республики заявили, что подобные инциденты могут быть расценены как серьезная угроза извне.

«Как мы уже заявляли, администрация Трампа признает, что нарушает воздушное пространство, подконтрольное Венесуэле… Нет никаких сомнений в их плохих намерениях. Мы обратимся в ООН», — написал Арреаса.

Напомним, протестные акции начались в Венесуэле в конце января 2019 года. Тогда спикер парламента страны Хуан Гуайдо назвал себя исполняющим обязанности главы латиноамериканской страны. Соединенные штаты и ряд стран Евросоюза поддержали лидера оппозиции и начали оказывать серьезное давление на представителей законной власти Венесуэлы. Для достижения поставленных целей Вашингтон начал использовать некоторые СМИ для распространения недостоверной информации.

В частности, западные издания начали утверждать, что «золото Мадуро» якобы вывозилось самолетами российской авиакомпании, и распространять фейки о ЧВК «Вагнер», которую якобы отправили в республику для защиты президента Николаса Мадуро. Позже сами СМИ эту информацию опровергли.

Ранее заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российская сторона контактирует с представителями Хуана Гуайдо и оппозицией Венесуэлы, однако это происходит в формате, который понятен для правительства президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.