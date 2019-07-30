Банковский сектор развивается в Сирии, несмотря на санкции Запада

Дамаск, 30 июля. Экономические санкции были серьезным препятствием на пути развития банковского сектора Сирии, заявил помощник генерального директора по розничной торговле и менеджер сирийского филиала Международного исламского банка Мунир Рагван в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

И все же, многие представительства банка были восстановлены и вновь открыты, в том числе представительства Хомса, Алеппо и окрестностей Дамаска. По словам Рагвана, вызовы и трудности, с которыми столкнулась Сирия, были чрезвычайно трудными — но решимость остаться и развиваться победила экономические санкции.

«В начале кризиса жизнь, бизнес и многие наши филиалы остановились. С возвращением безопасности мы стали свидетелями нового старта для нескольких наших отделений. Многие филиалы, закрытые из-за террористических актов, мы снова активировали и восстановили, в том числе филиал города Хомс, а затем филиал промышленного города Адра. В начале года у нас был открыт новый филиал в Алеппо на улице Фейсала», — заявил Рагван.

Рагван добавил, что проблемы возрастают день ото дня, но выразил надежду на то, что банк сможет преодолеть непростой период. Но в целом сектор страдает от санкций и препятствий в зарубежных и международных сделках, подчеркнул собеседник ФАН.

Экономика, малый и средний бизнес восстанавливаются путем изучения направления дорог и перекрестков для определения наилучшего местоположения для клиентов, находящихся внутри страны.

Международная политика формируется после точного изучения иностранного рынка, которое учитывает экономические и банковские перспективы развития, и составления комплексного плана действий, охватывающего все аспекты целевой деятельности банка на новом рынке и ее отражения в различных филиалах организации или дочерних банках за рубежом.